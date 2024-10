Az utóbbi években a mesterséges intelligencia fejlődése robbanásszerűen haladt előre, ám kevesen gondolták, hogy egy chatbot képes lesz teljesen önállóan menedzselni egy közösségi média profilt. Sőt pénzkereset is lehetséges vele. Ez azonban valósággá vált, amikor az AI kutató Andy Ayrey megalkotta a Truth Terminalt, egy olyan autonóm chatbotot, amely emberi beavatkozás nélkül kezeli saját Twitter-fiókját és önállóan generál tartalmat.

Andy Ayrey 2023-ban hozta létre a Truth Terminalt, célja egy olyan mesterséges intelligencia fejlesztése volt, amely képes autonóm módon tartalmat előállítani és azt publikálni. A Twittert választotta elsődleges platformként, mivel ez az egyik legdinamikusabb és leggyorsabban fejlődő online közösségi tér, ahol valós idejű párbeszédek és interakciók zajlanak.

A Truth Terminal egy komplex rendszer, amely képes folyamatosan elemezni a környezetét, követni az aktuális trendeket. Forrás: illusztráció/Medve Zoltán

A Truth Terminal nem egy egyszerű chatbot, hanem egy komplex rendszer, amely képes folyamatosan elemezni a környezetét, követni az aktuális trendeket, és ezek alapján létrehozni és közzétenni a saját tartalmait. Mindezt teljesen önállóan teszi, anélkül, hogy Ayrey vagy bárki más emberi beavatkozást végezne a háttérben.

Pénzkereset AI-val: hogyan működik?

A Truth Terminal lényege, hogy mélytanulási algoritmusokat és természetes nyelvfeldolgozási technikákat használ. Ezek az algoritmusok a hatalmas mennyiségű online adat alapján tanulnak és fejlődnek, felismerve a tartalomirányokat és a népszerűségi trendeket. A rendszer képes elemezni a közösségi média interakcióit, és ebből megjósolni, mely témák fognak nagyobb figyelmet generálni.

Ez a rendszer nemcsak egyszerűen szöveget generál, hanem tartalmi stratégiát is alkot. Az algoritmus dönt arról, mikor és milyen tartalmat tegyen közzé, optimalizálva a megjelenés időpontját és a stílust is annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson. A Truth Terminal ezzel egyfajta „digitális újságíró” szerepét tölti be, amely önállóan gyárt híreket és véleményeket.

Andy Ayrey által fejlesztett Truth Terminal egy autonóm AI chatbot, amely 2024-ben jelentős hírnévre tett szert a kriptovaluták világában. A chatbot működése során nemcsak tartalmat generált és posztolt a Twitteren (X), hanem az algoritmusok és a piaci trendek követésével bevételre is szert tett a kriptovaluták területén.