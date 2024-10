Hogy melyik a legkedvesebb számára? Pintér Kornél mondja, mind, hiszen mindegyikhez valamilyen módon emlékek fűzik. Nagyon sok első évfolyam, első szám van a lapok között. Például a Népszavának az a különlegessége, hogy a korábbi szakszervezetek lapja 1956 november elsején jelent meg először a Szociáldemokrata Párt központi lapjaként.

Pintér Kornél: Mindegyik relikviához valamilyen emlék fűz

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Pintér Kornél elkötelezett gyűjtő

– Volt egy olyan szándék is bennem, hogy az első évfolyam első számok legyenek meg az '56-os forradalom és szabadságharc időszakából – mondja Pintér Kornél lovasi otthonában a különleges gyűjtemény kapcsán. – Az 1945 utáni időszak, a '47-es, úgynevezett kék cédulás választások után a kommunista rendszer leszalámizta nemcsak a Kisgazdapártot, hanem még saját akkori koalíciós partnerét, a szocdemeket is, akiket „odacsaptak" Magyar Dolgozók Pártja néven a kommunisták mellé. A Kisgazdapárt árulói közül néhány azért még az Elnöki Tanácsba is bekerült később.

Miközben matatok a röplapok között, Pintér Kornél meséli, hogy a röplapok talán a legjobb lenyomatai egy-egy történelmi eseménynek. Akár a második világháború, akár az 1918-19-es forradalmak időszakának.

Pintér Kornál gyűjteményében '56-os röplapok, korabeli újságok és egy különleges nemzetőrkarszalag is megtalálható

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

A 20. század mozgalmas volt ebből a szempontból, és a papírrégiséget gyűjtők számára hihetetlen nagy forrást jelent. Ő maga általános iskolás korában lett gyűjtő. A családi tradíciókon túlmenően úgy, hogy Alsóörsön, az Endrődiben volt általános iskolás. Papírgyűjtés volt, és az egyik idős ingatlannál – ledobták" a tetőt.

– Sosem felejtem el, hogy az iskolatáskámat ott kellett hagyni az iskolában. De inkább visszamentem, mert nem akartam otthagyni azt a sok régi újságokat, levelet, számomra kincseket – magyarázza Pintér Kornél, aki akkor 13-14 éves lehetett, azaz ez mára negyvenéves történet. Emellett, mivel nagyapja Somogy vármegyében, Jákó községben a forradalmi bizottság elnöke volt, vannak a család által megőrzött relikviák, csereanyagok is. Volt, amit ő vásárolt, de van olyan is, amit lomtalanításokkor lelt. De a rendszerváltás időszakában a veszprémi MÉH-telep is csodákat rejtett.