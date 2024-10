A részletekben kicsit elmerülve megtudtuk, a Pontvadászathoz nem kell különösebb előképzettség, nem kell térképismeret. Aki kijár a Barátság parkba, az könnyen meg fogja találni a pontokat. Szeretnék, hogyha az érdeklődés egy picit felfejlődne a tájékozódási sportok irányába. 2027-ben lesz a vb, addig is folyamatosan lesznek események. Minden évben lesz valami, és mindennek a csúcseseménye lesz a világbajnokság.

Út a 2027-es veszprémi vb-ig A tájékozódási futó világbajnokság várható időpontja 2027. július 13-18., mely időpont előtt a 2025-2026. években is komoly – felkészítő - nemzetközi tájfutó eseményeket szerveznek Veszprémben. Az első ilyen esemény jövő év (2025) szeptember 20-21-én Veszprém belvárosában rendezendő nemzetközi mezőny részvételével a hazai Rövidtávú Országos Bajnokság;

2026 júniusában szintén nemzetközi mezőny részvételével a magyar Középtávú Országos Bajnokság;

2026 augusztusában a Tájékozódási Futó Erdész Európa Bajnokság;

2026 októberében nemzetközi, világranglista futamként a Honvéd Kupa

2027 áprilisában a CEYOC (Central European Youth Orienteering Cup) Közép Európai Ifjúsági Tájékozódási Futó találkozó

Porga Gyula, Veszprém polgármester a sajtóeseményen arról beszélt, nagyon komoly világeseményre készül a város, hiszen ezer nap múlva tájfutó-világbajnokságnak lehetnek a házigazdái. Megjegyezte, a kulturális főváros programban is voltak felvezető évek, és fontos üzenet volt a tömegesítés is. Az, hogy minél többen vegyenek részt a programban. Elmondta azt is, a Honvéd SE-ben és a magyar szövetségben volt bátorság, hogy megpályázzák ezt a címet.