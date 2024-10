Eladtam egy kerámialámpát, az árából vettem ennivalót meg gyümölcsöt és csokit is a kisfiamnak, így most néhány napig minden rendben van, mondja Oldal Judit, egy apró Balatonalmádiban lévő házikóban, a hegy tetején. A fiatal, rákos nő egyedül neveli súlyosan vesebeteg, 11 éves kisfiát, Áront. Véletlenül találkoztam velük.

A rákos anya nem adja fel, küzd kettőjükért, amíg csak tud

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Áron kétéves korában lett vesebeteg, remélhetőleg átültetésre nem kerül sor, mert a kisfiam most már kicsit jobban van. Az első öt évben viszont ki sem jöttünk a kórházból, idézi fel a múltat Judit a kis házikóban, amire azt szokták mondani, az Isten háta mögött két lépéssel van. Aztán egy napon Judit is rosszul lett, kiderült, rákbeteg, az orvosok azt mondták neki, állapota már előrehaladott, a negyedik stádiumban van. Ő viszont mindennek ellenére küzd, tudja, élnie kell, mert a kisfia csak egyedül rá számíthat. Jár kemoterápiás kezelésekre, most egy újabbat kapott, ami nem viseli meg annyira, de így is a kezelés után napokig csak feküdni tud, annyira gyenge, meg hányinger is gyötri. Ekkor mások, köztük barátai viszik a kisfiút az alsóörsi iskolába, ahová nagyon szeret járni Áron. Az iskolában együttéreznek velük, mindenben segítik őket, amiben csak tudják. A helyi családsegítő is szívén viseli a sorsukat, egyebek mellett fát kapnak tőlük. Judit úgy mondja, kisfia jól tanul, szorgalmas és kötelességtudó gyermek, amikor ő rosszul van, otthon is elvégez mindent, még a kályhában is begyújt, elmosogat és rendet tesz, hogy édesanyjának ne kelljen tennie semmit, adott esetben minél többet pihenhessen. Judit a körülményei, a súlyos betegségek miatt állandó munkahelyen elhelyezkedni nem tud, otthon, a ház alatt lévő, apró fényhozó lámpás műhelyben dolgozik, ugyanis végzettségére nézve keramikus. Egyik alkalommal kisfiát viszi kezelésre, máskor ő utazik kemoterápiára.

Fotó: Kovács Erika / Napló

– Felfoghatatlan, amit mondok? Lehet, de mi így élünk – jegyzi meg Judit. Azt mondja, minden percet kihasznál, amikor jobban érzi magát, rendezi otthonukat, dolgozik, hogy aztán eladhassa a fénylámpásokat, amiket agyagból formáz meg, majd áttört technikával több helyen ízléses mintában kilyukaszt, majd mécsest tesz a szép lámpásokba. Van olyan is, hogy a Balatont türkiz színben teszi az agyagból készült fénygömbökre, melyek ettől különlegesen szépek lesznek.