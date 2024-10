Régi sírjeleket mentettek meg olaszfalui civilek tavaly ősszel, az emlékezés temetőn belüli kertje ekkor kezdett formálódni településükön. A kegyelet kődarabjait rakták össze, régi, több száz éves, törött sírjelek részeit egymás mellé tették, a sírkertben külön részt kialakítva azoknak. Úgy vélik, így a település közös emlékezetének töredékei összeforrhatnak. Jórészt egyesével cipelték, emelték a köveket, jármű, emelődaru csak részben tudott segíteni a feladat elvégzésében, de persze azért is hálásak voltak, hogy ilyen módon is támogatta egy helybeli a célt, amit semmiképp nem szerettek volna feladni. Most azért beszélgettünk erről a kezdeményezésről Törökné Ringl Krisztina polgármesterrel és Varga Antal alpolgármesterrel, mert a múlt évihez hasonló, újabb akciót valósítottak meg, folytatva a régi sírkövek kertjének szépítését.

Régi sírkövek egy helyre kerültek – A régi sírjelek új kertjében gondozzák az olaszfaluiak azokat a keresztekben végződő köveket, amikhez már jó ideje nem jártak gyászoló rokonok

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az önkéntesmunka megint jól ment, tudtuk meg Varga Antaltól, aki tavaly a sírkőmentést kezdeményezte. Most a temető múlt évben már megszépített részébe újabb keresztekben végződő fejfák kerültek, olyanokat helyeztek át ide, amik már láthatóan régóta elhanyagoltan álltak a sírkertben. A temetői gondozatlan síremlékek egy része az emlékhelyre került. Már mintegy ötven mázsányi követ mozgattak meg a civilek, már több mint harminc sírjel van az emlékkertben. Nem volt nehéz összehívni az önkénteseket, Olaszfaluban az összefogásra más példák is akadnak és egy ideje élénk a civil élet a Zirchez közeli községben.

Méltón emlékeznek eleikre – Varga Antal alpolgármester és Törökné Ringl Krisztina polgármester a régi síremlékek kertjében, amit az olaszfalui temetőben alakítottak ki önkéntesek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Régi sírkövek – Jelek a múltból

A Magas-Bakony is olyan hely, ahol találhatunk példákat arra, a régi síremlékek gondozása hogyan oldható meg, de szép példának tartjuk az olaszfalui kezdeményezést is. Náluk a régi kövek kertje arra is alkalmas, hogy ide is eljöhessenek emlékezni az elszármazottak. Őseink emléke ma is segít – hangsúlyozta a polgármester és megemlítette, egy emléktáblát terveznek a régi kövek kertjéhez, ahol gyertyát gyújthatnak az emlékezők.

Szeretnék felhívni arra a figyelmet, hogy akiknek a sírjeleit most szépen elrendezték egy helyen, egykor a falu megbecsült lakói voltak, akárcsak a most élők. Fontos a közös emlékezet, növeli a közösség erejét, hiszen a település története nem akkor kezdődött, amikor mai lakói születtek.