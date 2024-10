A betétdíjas rendszer gyerekbetegségei 43 perce

Többször is be kell tenni az automatába a palackokat, a flakonokat, mire elfogadja azokat visszaváltáskor – ez gyakori tapasztalat. Igyekeztünk utána járni, mi erre a megoldás, mi a titka a REpontok megfelelő működésének. Olvasóink tippjei után most a Mohutól, a rendszer működtetőjétől kapott válaszokat is közölhetjük.

Néhány olvasónk tapasztalatai szerint az automatába egy-egy italcsomagolást többször kell betenni, mire befogadja, pedig jó lenne, ha a REpontok működése minél gyorsabb, a palackok, a flakonok visszaváltása minél könnyebb lenne. Miért dobja vissza időnként a palackot az automata? Mi a teendő ilyenkor? Azt már a Mohu korábbi közleményeiből tudjuk, hogy gond esetén a boltban a kézi visszaváltás is kérhető, de persze arra nem mindenki várakozik szívesen. A kötelező visszaváltás július 1. óta működik élesben, a gondok a betétdíjas rendszer gyerekbetegségeiből adódhatnak. REpontok – Az italcsomagolásokat visszaváltó automatáknál a legtöbben levásárolható kupont kérnek

Fotó: Rimányi Zita/Napló REpontok – olvasóink tippjei Olvasóink találtak megoldásokat arra a problémára, ha nem fogadja el elsőre az automata az italcsomagolást, a REpontok közelében várakozók között terjednek ezek a tippek. Az egyik az, hogy érdemes a flakonon lévő vonalkódot felfelé fordítani. Ha pedig túl gyorsan pakoljuk a betétdíjas holmit a gépbe, akkor azt jelzi, hogy nem beazonosítható. Érdemes a visszaváltás megfelelő ritmusát megtalálni. A nagyobb automatákba, amik falba beépítettek, jellemzően gyorsabban lehet pakolni a futószalagra – ez a tapasztalat. Ám a műanyagflakon pici sérülése, horpadása is befolyásolhatja azt, hányadszorra ismeri fel az automata. Ilyenkor segíthet, ha belefújunk. A forma mellett pedig a gép a súlyt is figyeli, tehát ha folyadék maradt a palackban, akkor lehet, hogy addig nem tudjuk az automatánál leadni, míg ki nem öntjük belőle a maradékot. Ha ezt az automatáknál tesszük, eléggé óvatlanul, akkor bizony ragadni fog azok környékén a padló, és ezt minden újabb vevő csak tovább tapossa, míg nem történik meg a takarítás. REpontok – A Mohu javaslatai Megkerestük a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-t, a visszaváltási rendszer működtetőjét az ügyben. Igyekszünk ugyanis utánajárni, hogy mi segíthet. A válasz szerint a Mohu minden, a kötelező visszaváltási rendszerhez (DRS) tartozó italcsomagolást előzetesen auditál, amely során rögzíti azoknak a formáját és a súlyát. Ennek megfelelően a palackokat és a dobozokat sérülésmentesen és üresen kell behelyezni az automatákba, megfelelve a rögzített paramétereknek.

Amennyiben egy csomagolást az automata nem fogad be, érdemes a következőket ellenőrizni: Megtalálható-e a csomagoláson a visszaváltási logó?

Sérülésmentes-e a csomagolás?

Leolvasható-e rajta a vonalkód?

Tartalmaz-e folyadékot? REpontok – A takarításnak, a javításnak is van felelőse A Mohu tájékoztatása szerint a lehető leghatékonyabb működéshez minden szereplőnek el kell látnia a maga feladatát. "Nemcsak a Mohunak fontos, hogy az automaták környéke tiszta legyen, azokat rendszeresen ürítsék, tisztítsák, és ne álljon feleslegesen csúcsidőben, hanem ez a boltok érdeke és szerződésben vállalt felelőssége is. Ezért a feladatkörért a Mohu minden egyes palack után külön kezelési díjat fizet a kiskereskedelmi szereplőknek" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben. A Mohu javaslata alapján, ha a vásárló azt látja, hogy nem működik a gép, jelezheti a boltosnak, ő segíteni fog. A zrt. tájékoztatása szerint az automata nem megfelelő karbantartása esetén az azokba épített leolvasófej bekoszolódhat, ami szintúgy a palackok elutasításához vezethet. Ha a boltos nem tudja megoldani a helyzetet, esetleg technikai probléma van, akkor ő fel tudja hívni a help desket, ahol az automata márkaszervízesei segítenek. "Az első hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy a jelzett fennakadások kilencven százaléka szabályos kezeléssel elkerülhető lett volna. Mindenki tanulja a rendszert, bele kell jönni" – szögezte le a Mohu közleménye.

