A sörfesztivál során kézműves italokat kínált egy balatonvilágosi sörfőzde.

A sörfesztivál során sokan megkóstolták a kézműves söröket

Pető Csaba balatonvilágosi sörfőző aláhúzta, azért nevezik az eljárást kézművesnek, mert nagyon kevés gépet használnak a sörök elkészítésénél. Nagyon figyelnek az összetételre, az alapanyagokra, és a hozzájuk hasonló sörfőzdék nem ipari mennyiséget állítanak elő, hanem jóval kevesebbet, ugyanakkor törekednek a különleges ízekre, ahogy most is hoztak magukkal meggyízű sört. A finom italokhoz házi készítésű finomságokat hoztak az emberek.

A sörfesztivál remek program

- A sörfesztivál a többi arácsi rendezvényhez hasonlóan kedves, kellemes, remek program - vélekedett Holczer András alpolgármester, majd elismeréssel beszélt a városrész összetartó lakosságáról, mely rendszeresen létrehoz kitűnő programokat.

Az eseményt méltatta Gáspár Ákos alpolgármester is. Azt mondta, kitűnő közösségi esemény, mely összehozza az embereket, akár idegeneket is, akik ilyenkor találkoznak, beszélgetnek egymással. Szerinte a mostanihoz hasonló programok amiatt is lényegesek, mert kizökkentenek mindenkit a megszokott hétköznapokból, és egy kitűnő közösségben van lehetőség beszélgetésekre.

- Sörfesztiválra is szükség van a Balatonnál, mert a borok mellett sokan ezeket az italokat is keresik - érvelt az esemény mellet Kutas Bendegúz, a szervező alapítvány kuratóriumi elnöke. Hozzátette, ezek a rendezvények idegenforgalmi szempontból is jelentősek, mert nagyon sokan érdeklődnek irántuk, ahogy ezúttal is tapasztalták.

Az eseményen külön gondoltak a kisgyermekes családokra, a gyerekek különféle játékokkal játszhattak. A fesztiválra többen érkeztek Budapestről, ők azt mondták, a közösségi oldalról értesültek a programról, és kifejezetten emiatt utaztak ide.

- Itt mindig történik valami, ráadásul mindig valami jó! – fogalmaztak a fővárosi vendégek. Kiemelték, már reggel megérkeztek, sétáltak a Balatonnál, gyönyörködtek a természeti szépségekben, a napot kitűnő sörökkel zárják le, illetve koronázzák meg. Mikó Gergely lapunknak elmondta, szülei még az 1980-as években vásároltak itt gyümölcsöst. Gergely a fővárosból azóta rendszeresen jár ide, a kitűnő arácsi rendezvényeket pedig mindig felkeresi.