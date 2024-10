A pénteken és szombaton rendezett esemény fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnökei Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Szedlák Attila, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója volt. Többen gyűjtöttek jótékony céllal, és a sült kolbász mellett süteményből is többféle volt a kínálatban.

A kolbászsütő-fesztiválon a rákbeteg Juditnak és vesebeteg kisfiának gyűjtöttek adományt a Balatoni Pingvinek. Mindenki tányérjára jutott ízletes sült kolbász

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sült kolbász és sütemények

Szedlák Attila, Kontrát Károly, Hebling Zsolt polgármester és Dobrosi Zsolt, az Amfi ügyvezető igazgatója köszöntőjében egyebek mellett az esemény közösségépítő erejét, idegenforgalmi jelentőségét, a helyszín szépségét emelte ki. Szedlák Attila, Kontrát Károly, Hebling Zsolt és Dobrosi Zsolt mellett Fásy Ádám, az esemény egyik szervezője, fellépője, a zsűri elnöke adta át a kolbásztöltő és sütő verseny legjobbjainak járó díjakat, okleveleket.

A versenyen darált húst és belet kaptak a csapatok, a kolbászt mindenki belátása szerint ízesítette, fűszerezte. A legfinomabbat az alsóörsi Három kolbászoló nevű csapat készítette el. Vezetőjük, Titscher Zsolt azt mondta, a lényeg, hogy az ember szívvel-lélekkel dolgozzon, és az ízek, fűszerek harmóniában álljanak egymással. Ők a versenyre beszerzett egyforma viseletben érkezek, és méretes kolbászt kötöttek a derekukra.

Második lett a Csabai csípős banda, harmadik pedig a Golop nevű csapat, utóbbiak lakóhelyükről, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő községről nevezték le magukat.

A fesztiválon a kolbászok mellett sokféle házi süteményt is meg lehetett kóstolni, melyeket óvodák, iskolák pedagógusai, illetve a szülők készítettek, hogy a finomságokért kapott adománnyal segítsék az intézményeket. A Gyepes Adél, hazánk egyetlen női Wim Hof instruktora által vezetett női csapat, a Balatoni Pingvinek a rákbeteg Juditnak és kisfiának, a súlyos vesebeteg Áronnak gyűjtöttek azzal, hogy kolbászt készítettek. Emellett a kreatív tagok jóvoltából olajbogyóból, sajtból, sárgarépából készült apró pingvinfigurákat is kínáltak, valamint helyben készült masnikat, kitűzőket, levendulával megtöltött apró gömböket. Az emberek egymás után adakoztak a jótékony célokra, így a gyermekintézményeknek és Judit javára is. A Balatoni Pingvinek tagjai kitették az asztalra a nehéz sorsú anyáról és kisfiáról írt cikket, amit közöltünk lapunkban. Sokan elmondták, hogy ezekből az írásokból értesültek anya és fia nehéz sorsáról, és amiben csak tudják, segítik őket, ahogy tették ezúttal is.