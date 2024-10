A sünök, mókusok egy része nem alussza át a telet, legalábbis nem folyamatosan, csupán elbújik a hideg elől és pihen.

Sünök elbújnak télre

Forrás: Facebook

Sünök közül többen téli álomba merülnek, aminek legfőbb oka a hideg mellett a táplálék hiánya. Az állatok anyagcseréje ilyenkor lelassul, testhőmérsékletük pedig a környezet hőjéhez közelítve csökken. Ezáltal kevesebb energiát kell felhasználniuk az alvásnál, így elegendő számukra a tavasszal és nyáron felhalmozott tápanyag. Vannak, akik egyáltalán nem ébrednek fel ez alatt.

Sünök: odút ásnak

A sünök már készülnek a télre. A denevérfajok telelési szokásai eltérőek: bizonyos fajok épületek réseiben, mások faodvakban telelnek. Egyes fajok nyári tartózkodási helyük közelében maradnak télire, de sokan óriási távolságokat tesznek meg telelőhelyükig, a barlangokig. Képesek több száz kilométert repülni. Itt csoportban vagy magányosan függeszkedve lógnak a barlang faláról, illetve bebújnak a repedésekbe. Enyhe télen a barlangban megmozdulnak ugyan, de márciusig nem jönnek elő a szabadba. A téli álmot alszanak még például a hörcsögök, ürgék, mormoták is. A denevér és a mormota öt-hat, a sün és az ürge három-négy, a pele két-három hónapot alszik. A medve és a borz nem alszik valódi téli álmot, míg mások időnként előbújnak néhány falat erejéig.

A sün odút ás gyökerek között, bokrok alatt, melyet avarral bélel. Előfordul, hogy nyúl elhagyott üregébe húzódik be. Ha nagyon hidegre fordul az idő, remegni kezd a teste, így fűti magát. Külső zavaró hatásokra felébredhet téli álmából. A pelék, miután felhizlalták magukat makkal, befekszenek saját készítésű odvaikba, és vastag farkukkal betakaróznak. A fészket készíthetik földbe, kövek alá vagy faodvakba, madárodvakba, de a lombtakaró alatt is összegömbölyödnek. Ha túlzottan lehűl a hőmérsékletük, kicsit mozognak, hogy felmelegedjenek. A mókus nem alszik mély téli álmot. A napsütéses, enyhébb napokon télen is élelem után kutat. Ősszel sok kis földalatti éléskamrát hoz létre, melybe terméseket halmoz. Így biztosítja télire a táplálékot, bár sok kis raktárból csupán egyet-kettőt talál meg később. Egymás raktárait is örömmel megdézsmálják, így elegendő élelemhez jutnak.