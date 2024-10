Ahogy olvasónk, mi is rendre azt tapasztaltuk a szelektív szigetek edényeinél, hogy a papírnak szánt van mindig tele, de az dugig. Korábban a műanyagflakonokkal volt hasonló a helyzet, de azokért már vásárláskor ötven forintot fizetünk és azt vissza is szeretnénk kapni. Nyilvánvaló az ok: jó dolog, hogy a kötelező visszaváltás, a betétdíjas rendszer bevezetése óta palackok, flakonok sokkal kisebb arányban kerülnek a szeletívbe és illegális lerakókba. A papírszemét ügye viszont szintén megváltozott, félő, hogy most hulladék formájában ez jelenik meg illegális lerakókban, utcákon, erdőkben. Pedig újrahasznosítható. De mi van akkor, ha a teli edényt újra meg újra látva a szelektívnél többen abbahagyják a papírszemét külön gyűjtését?

Szelektív szigetek – Gyorsan megtelik a papírgyűjtő mindegyiknél, sokkal gyorsabban, mint a többi edény

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Szelektív szigetek – átvették a vezetést a papírgyűjtők

Megkerestük a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-t az ügyben. Terveznek-e változtatásokat a szelektív gyűjtőszigeteknél, a papírgyűjtés esetében? Mikor, hogyan ürítik ezeket a betétdíjas rendszer bevezetése óta? – ezekre a kérdésekre kértünk választ.

Szelektív szigetek – vizsgálják a helyzetet

A válasz szerint a hulladékgyűjtő szigeteket heti rendszerességgel ürítik a Mohu alvállalkozói függetlenül a telítettségüktől. Amennyiben bármilyen fennakadás tapasztalható, azt az alvállalkozónál jelezhetik a lakosok. Az anyagfrakciók keletkezési mennyiségét folyamatosan vizsgálja a vállalat, amennyiben változtatás szükségét tapasztalja, jelzi a szolgáltatónak.

Betétdíjas rendszer – 400 millió csomagolást már visszaváltottak

A Mohu tájékoztatása szerint az új visszaváltási rendszer az európai tapasztalatok alapján is kimutathatóan a leghatékonyabb a begyűjtésre: mindössze három hónapja üzemel, mégis hazánkban már több mint 400 millió csomagolást sikerült visszajuttatni a körforgásba. Ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtés hatékony és eredményes működése továbbra is kiemelt szempont a Mohunál, sőt az eddigi tapasztalatok alapján a házhoz menő szelektív gyűjtésben begyűjtött mennyiség az eddigiekben nem csökkent a bevezetett visszaváltási rendszer hatására.