A pápai intézményben a projekthét során minden nap más nevelési területet érintettek a tematikus foglalkozások. A Szivárvány Óvodában kiállítást is rendeztek azokból a szépen faragott tökökből, amit a gyerekek és a szülők közösen készítettek. Szavazni is lehetett, és a rendezvény végén eredményt is hirdettek.

A Szivárvány Óvodában tökfaragó versenyt is rendeztek

Fotó: Horváth Andrea/Médiacentrum

– Volt mozgásos és zenei program, ügyességi játékok, környezeti-, érzékenyítő- és érzelmekre ható foglalkozások, melyeket úgy állítottunk össze, hogy a gyerekek egy kicsit mindenbe belekóstolhassanak és a csapat is épüljön – mondta Szelencsikné Tibolt Anita igazgató.

A projekthetek legfontosabb célkitűzése a környezeti nevelés volt, de nagy sikert arattak például az érzékszervekre ható foglalkozások.

– Nagyon sokféle gyümölcsöt szereztünk be, ezeket meg lehetett kóstolni, sőt gyümölcsöket, fűszereket, gyógynövényeket szimatolhattak a gyerekek, akiknek az is nagyon tetszett, amikor ki kellett tapintaniuk a gesztenyét, a diót vagy épp a kukoricát – mesélte az igazgató.

Játékos, kreatív foglalkozásokkal készültek az óvónők

Fotó: Horváth Andrea/Médiacentrum

A családi délután játékos elemei kapcsolódtak az őszi termésekhez, terményekhez. A Szivárvány Óvoda óvónői ezúttal is rendkívül kreatívak voltak, tökös, krumplis, gesztenyés, kukoricás ügyességi játékok várták a gyerekeket, de volt képkirakó kézműves-foglalkozás és logikai feladvány is. Emellett meghirdettek egy tökfaragó versenyt is, melyre 21-en neveztek. A legtöbb szavazatot Nagy Emili alkotása kapta, második lett Fekete Zsombor, harmadik pedig Szűcs Nolan.