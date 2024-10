A világnapok arra jók, hogy felhívjuk egy-egy fontos témára a figyelmet. A minap az újraélesztés világnapjára emlékeztünk. A szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy szívleállás esetén egyetlen helytelen cselekedet van: nem tenni semmit.

A helyes újraélesztési technikák elsajátítása nem bonyolult, és különösen fontos, hogy mindenki legalább az alapokat ismerje szívleállás esetén

Fotó: Shutterstock-illusztráció

A statisztikai adatok rávilágítanak a probléma súlyosságára. Magyarországon évente körülbelül 25-30 ezer embernél történik szívmegállás, közülük azonban csak töredékük kap azonnali segítséget. Egy 2019-es tanulmány szerint az esetek kevesebb mint 20 százalékában kezdődik meg az újraélesztés a mentők kiérkezése előtt. Ugyanakkor a túlélési esélyek 2-3-szorosára nőnek, ha valaki azonnal elkezdi a mellkas kompressziót.

Nemzetközi adatok szerint évente világszerte közel hat millió ember veszíti életét hirtelen szívleállás következtében. Ezeknek az eseteknek az 50 százaléka otthon történik, ami azt jelenti, hogy legtöbbször egy családtag vagy barát jelenléte mellett következik be az esemény. Ennek ellenére, a legtöbb ember nem tudja, mit kellene tennie.

Az újraélesztés fontossága: bárki képes rá

A helyes újraélesztési technikák elsajátítása nem bonyolult, és különösen fontos, hogy mindenki legalább az alapokat ismerje. A legfontosabb lépések, amiket mindenkinek tudnia kell:

A gyors beavatkozás: Azonnal hívjunk mentőt, és kezdjük meg a mellkas kompressziót.

Mellkaskompresszió: A mellkas közepére helyezett kézzel erős, gyors nyomásokkal (100-120 nyomás percenként) szorítsuk össze a mellkast.

Automata defibrillátor használata: Egyre több helyen, például bevásárlóközpontokban és középületekben találhatók automata külső defibrillátorok (AED-ek), amelyek nagyban növelik az újraélesztés sikerességét.

Automata defibrillátor Veszprém vármegyében több is fellehető, a megyeszékhelyen például az egyetem, a városháza épületében, a Veszprém Megyei Kormányhivatal pedig néhány éve összesen 30 helyszínen defibrillátorokkal szerelte föl épületeit és a megyében üzemelő kormányablak buszt. Több munkahelyen, nagyvállalatnál is van készülék. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány egy országos térképet is készített arról, hol találhatók az életmentő készülékek. Ide várják a frissen telepített készülékeket is, hogy a lista naprakész legyen.