A két település csupán néhány kilométerre fekszik egymástól, így mindig szoros volt a közösségek közötti kapcsolat, legyen szó akár a bálokról vagy a közös labdarúgó-csapatról. Ezt a kapcsolatot szerette volna tovább erősíteni a Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület.

A program során táncban nem volt hiány. A vendégeket Tompos László egyesületi elnök, Nemesgulács polgármestere köszöntötte. Elsőként a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes lépett színpadra polgári táncokkal és egy felcsíki koreográfiával, majd a vendégségbe hívott kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub tánccsoportja következett, akik a ’80-as évektől napjainkig terjedő zeneválogatásra ropták a táncot. Vendégelőadóként a monostorapáti Nagyikák Tánccsoport tagjai is színpadra léptek, akik először egy néptánccsokrot mutattak be, majd a „Nem csak a húszéveseké a világ” című örökzöld slágerre összeállított koreográfiájuk következett, aminek az utolsó akkordjaira még a nézőket is táncba hívták.

A produkciók után a szervezők egy közös ebédre invitáltak minden résztvevőt. A nokedlis pörkölt Németh László és Péterffyné Erika keze munkáját dicsérte, a Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület hölgytagjai pedig ínycsiklandó házi süteményekkel készültek. Az ebéd elfogyasztása után többen ismét táncra perdültek, mások pedig beszélgetéssel és a közös élmények, emlékek felidézésével folytatták a délutánt.

Tompos Krisztina