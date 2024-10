A veszprémi önkormányzatnál kérdésünkre elmondták, hogy a korábbi években az '56-os szervezetek fogták össze az ’56-osok emlékét ápoló temetői sétákat, de ennek hiányában idén az önkormányzat vállalta, hogy feldíszíti a huszonhárom ismert sírt október 23-a előtt.

Méltón várják október 23-át a veszprémi, így a Vámosi úti temetőben is

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mint sok hasonló esetben, most is szinte biztos, hogy nem minden 56-os forradalmár vagy aktivista nyughelye ismert. A Kulturális Csoport ezért már most készül arra, hogy a lakosságtól, temetőlátogatóktól vagy rokonoktól érkező javaslatokat levéltárosok, történészek bevonásával ellenőrzik majd, hogy a listát évről évre pontosítva minél részletesebb és hűbb képet lehessen kapni a veszprémi forradalomban résztvevő hősökről.

A közelgő halottak napja és mindenszentek alkalmából – mint minden évben – idén is nagy forgalom várható, így Kovács Judit csoportvezető és munkatársai remélik, hogy a korábbinál is nagyobb figyelmet kapnak azok sírjai, akik sokat tettek szabadságunkért.