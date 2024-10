Addig nagy kupacokban állnak az elszáradt koszorúk, egyebek a temetőben. Rondák – ezt bevallják a helyiek is. Sajnos közéjük dobnak üvegdíszeket is, s azok összetörve igencsak veszélyessé teszik az önkéntesek feladatát. A szelektív kukák nem váltak be, mindegyikbe mindenfélét raktak a temetőben járók. Arra is gondolt a polgármester, hogy több szemetesedényeknek szépen eltakart részt alakítanak ki, de attól tartanak, akkor még inkább mindenféle nem temetői szemét kerülne azokba.

A kényszer szülte, de elkezdtek terjedni környezetbarát megoldások Jásdon.

Például az, hogy aki a koszorút a temetésre vitte, egy hét múlva maga haza is viszi, szétszedi, úgy rakja a szemétbe. Az is gyakori, hogy egy-egy szál virágot visznek a gyászolók, az ismerősök a búcsúztatásra és amit koszorúra szántak, azt odaadják a közvetlen családtagoknak. Ők a pénzt sírkőre költhetik vagy amire akarják.

Egyesek bűntudatkeltésre alapozott szeméttermelésről beszélnek a drága temetői koszorúk, díszek kapcsán, amik gyorsan a szemétbe kerülnek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Szelektív gyűjtés – Máshol feladták, Pápateszér megpróbálja

Völfinger Bélát, Pápateszér polgármesterét is foglalkoztatja a temetői szemét témája, amiről a cseszneki önkormányzat példája révén már írtunk. "Hasonló gondokkal küzdünk mi is. A temetőnk területe önmagában is rengeteg munkát ad. A mérete megközelíti egy kisebb falu közterületének nagyságát. Most egy újítás vezetünk be, ezen dolgozunk. Három nagyobb szemetest építünk ki a temető főútja mellett. Ezek megnövelt befogadóképességgel rendelkeznek, így kevesebbszer kell üríteni."

Mellettük elhelyeznek két fedeles tárolót. Ezekben szelektíven szeretnék gyűjteni a temetői hulladékot. Az egyik a műanyag alkotórészeknek (művirág, fólia, szalag, stb.), a másik a mécseseknek lesz kirakva. Így a környezettudatosan gondolkodó hozzátartozóknak lesz lehetőségük a szelektív gyűjtésre, a többiekre pedig – ebben bíznak – nevelően hat majd ez.

Gépesíteni is szeretnék a temetői szemét kezelését, úgy, hogy közben a dolgozóik a koszorúkról leszedik a műanyagokat. A növényi részeket helyben komposztálnák.

A pápateszéri faluvezető is szükségesnek tartaná a temetkezési szokások megváltoztatását, mert a koszorúk esetében a temetés után pár nappal valóban már csak szemétről beszélhetünk. A környezettudatosság, a szelektív hulladékgyűjtés, a kisebb ökológiai lábnyom ma trendi, ugyanakkor nehéz az emberi berögződések megváltoztatása, ez a véleménye.