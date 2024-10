A temetőkbe mindenszentek és halottak napján krizantémot, fenyőkoszorút választanak a legtöbben, mondta Lengyelné Lepsényi Valéria és Tóth Barbara egy ajkai virágüzletben.

A temetőkbe mindenszentek és halottak napján főleg krizantémot visznek

Fotó: Kovács Erika

– Szívesen választják az emberek a Nordmann-, az ezüst- és a lucfenyőt, és készülnek koszorúk toboz-, szalma- vagy mohaalapra, fakeretre is. Ezeket díszítik élő virággal, melyeket vízzel megtöltött kis fiolákba tesznek, hogy tovább éljenek. A koszorúba többen kérnek selyemvirágot is, és népszerű az élőhöz nagyon hasonló gumiból és polifoamból készült virág. A legtöbben krizantémot kérnek ilyenkor, vágottan, vagy cserépben, élőt, illetve természeteshez hasonló selyemvirágot, de népszerűek a különböző színű rózsák is. A koszorúkba kerül még száraz virág, különféle termés, szolid színű masnik, szalagok, kis fatáblák, szép feliratok. – Legkedveltebb a fehér és a krémszín, illetve zöld krizantém, de a koszorúkban az ősz színei is megjelennek, ilyen a bordó, a barna, a sárga, a natúr színek. Népszerűek a kegyeleti díszek is, mint például a virágtál. Sokan választanak olaj- és örökmécseseket is, utalt tapasztalataira Valéria és Barbara.

Zircen is tele lesznek a kegyelet virágaival a temetők

Sokkal több most a krizantém és a fehér vágott virág a zirci virágboltban most a szokásosnál és eladó is több segít a választásban a vevőknek a megszokottnál. Egymást váltják a vásárlók és a napokban szinte mindegyikük mindenszentek miatt, elhunyt szerette sírjára vásárolt virágot. Jellemzően egy-egy szál rózsát a zirci boltban 1200, liliomot 1500 forintért lehet venni. A fehér szegfű 450 forint, de az már nem annyira divatos, mint korábban.