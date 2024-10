Többeknek az idegen és horrorisztikus szó jut eszébe, ha halloweeni dísz kerül eléjük. Gyakran keltenek nálunk is kulturális feszültségeket a halloweeni szokások. Ám például a tökfaragás a mi kultúrkörünkben sem teljesen ismeretlen. A hagyományok jellemzően közös gyökerűek és évezredek óta keverednek, hatnak egymásra. Egy-egy ünnep nyomai szinte minden kultúrában fellelhetőek. A változás most is tart. Mi is alakíthatjuk. Saját otthonunkban úgy, ahogy nekünk tetszik.

Tökfaragás, mint tök jó poén – Kísértetiesen hasonlóak szokásaink és folyamatosan alakulnak, napjainkban is

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A sütőtök jó alapanyag lehet dekoráláshoz, tökfejek készülhetnek, egyre ötletesebbeket látni sok helyen. Lapunknak elküldhetik a sajátjaikról készült fotókat, az igazán jól sikerült munkáikat vagy megmutathatják kommentben.

A tökfaragás alkalom az együttlétre, a közös szórakozásra. S ha a halloweenről van szó, akkor is sok hasonlóságot találhatunk a hazai hagyományokkal. Ráadásul régóta kölcsönöznek az emberek ünnepeket és szokásokat egymástól. Ez a cserebere gazdagít minket.