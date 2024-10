A Veol Bisztró egyszerűen tálalható mennyei ízeket ígér. Gasztrosorozatunkban nemrégiben Kakukkfű tanár úr, azaz Somogyi Tamás mesterszakács hamis pacalt főzött. Most egyik tanítványát kértük meg, árulja el, hogyan készül a cseszneki retrópalacsintázó őszi különlegessége, a tökös-mákos palacsinta. Igen, tudjuk, erről sokaknak a nagymama tökös-mákos rétese jut eszébe, és nem járnak messze az igazságtól, az alapötlettől, de nem egészen erről van szó.

Tökös-mákos töltelék Horváth Patrik tálalásában; különleges lesz tőle a palacsinta

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A recept fő összetevője nem a főzőtök, hanem az édes sütőtök, és mutatjuk a titkot is, amitől igazán krémes lesz a töltelék. Őszies, átmelegít, zamatával és a színeivel is. Horváth Patrik mozdulatait érdemes követni, a Várvölgy Vendéglő szakácsa mutatja be az elkészítés menetét videónkon. Gyorsan, könnyen, finomat – így is lehet.

A tökös-mákos palacsinta töltelékének a hozzávalói

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tökös-mákos palacsintatöltelék – hozzávalók

sütőtök

méz

mascarpone

mák

porcukor

tej

Már a színek miatt is jó párosítás a sütőtök és a mák, de ízeik is összeillenek, kiegészítik egymást

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Sütőtök és mák – szokatlan, de menő párosítás

A sütőtököt a szokásos módon feldaraboljuk, megsütjük. Majd a héjából kikanalazzuk, keverőtálba tesszük, villával összetörjük. Mézet csorgathatunk hozzá, és kevés mascarpone teszi igazán lággyá, krémessé. Elég összekeverni ezeket a hozzávalókat.

A mákot kevés tejben porcukorral együtt melegítjük, közben kavargatjuk. Elég egyszer megrottyantani, így puha lesz a mák, nem roszog majd a fogunk alatt. Ez is hozzájárul a krémes végeredményhez. Természetesen a sütőtökös és a mákos krémet kanállal összedolgozhatjuk, s mehet is a palacsintatésztába. Garantáljuk, hogy sokáig megmarad kellemes íze a szájban, mert kipróbáltuk. S ha valaki amúgy is sütőtököt süt a családnak vagy sütőtökkrémlevest készít, akkor az alapanyag egy részéből lehet tökös-mákos töltelék.