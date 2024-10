Zirc 40 éves város, ezt a helyiekkel együtt ünnepelhetik most meg az ide látogatók, túrák és programok várják őket a bakonyi módra megrendezett mustra keretében. A Bakony egyébként is hívogat őszi színeivel a napsütésesnek ígérkező október közepi napokon. Szerepel többek közt a hétvégi ajánló bekezdéseiben a kéktúrázás lehetősége is.

Túrák várnak a Bakonyban – Képünkön egy kéktúrázó Bakonynána közelében az Alsó- és Felsőpere közti gesztenyefasort elhagyva gyalogol a Gaja-patak felé

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Programváltozás – Bakonyi Mustra a 40 éves városban, egy héttel később a tervezettnél

A Bakonyi Mustra elnevezésű rendezvényt, amelyről már korábban is írtunk, az időjárási körülmények miatt a tervezettnél egy héttel később tartják meg. Október 12-én, szombaton várják a szervezők az érdeklődőket. Kisebb változásokkal, de minden tervezett programelemet megvalósítanak. Néhány változás: a pásztorprogram zenei kíséretét Császár Dominik szolgáltatja; a zeneiskolások műsora délelőtt lesz. A Bakonyi Hímzőkör kiállításmegnyitóját pedig már október 11-én, pénteken 17 órakor megtartják a Reguly-múzeum Dubniczay-termében. Természetesen a szombati programoknak is része a kiállítás, és nagyon várják az idén 40 éveseket is egy hangulatos szülinapi köszöntésre.