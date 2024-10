A Bakony napijegy egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, és akár vonat, akár busz közlekedik arra, mindkettőre jó. A túrázás a Bakonyban így olcsóbb lehet, a parkolás pedig nem gond, a menetrend az, amit előzetesen meg kell nézni. Hazánk egyik legfestőibb hegyvidéki vasútvonala számos műemlékalagúttal és -viadukttal töri át a Bakony bérceit – a látvány önmagában is megér egy utazást. Emellett a térség számos autóbuszvonalán is használható a Bakony napijegy, így még nagyobb terület barangolható be, de leginkább a Cuha-völgy ösvényeit ajánljuk Zirc és Porva-Csesznek, illetve Vinye között.

Túrázás a Bakonyban – Kedvező árú, vonatra és buszokra is jó napijegyet találhatunk a közlekedési társaságok ajánlatai közt, olyat, ami épp a Bakonyban nyújt előnyöket

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Túrázás a Bakonyban – Mire jó a Bakony napijegy?

A Bakony napijegy a MÁV tájékoztatása szerint egy adott naptári napon érvényes turisztikai jegy, amely a Győrt Veszprémmel összekötő vasútvonalon és a Zirc térségében közlekedő autóbuszokon korlátlan utazási lehetőséget biztosít. Most érdemes ajánlani, mert a napokban megszűnt a vágányzár Zirc és Veszprém között, már a vonal teljes hosszában közlekednek a vasúti járatok.

Mennyibe kerül a Bakony napijegy? A normál ár 1199 forint. Hol érvényes a Bakony napijegy? A Győr–Veszprém vasútvonal teljes hosszán, valamint a térképen jelölt, jellemzően Zircről induló autóbuszokon. Mikor érvényes a Bakony napijegy? Szezonon kívül, 2024. szeptember 23-tól 2025. május közepéig hétvégén és ünnepnapokon vásárolható meg. Iskolai szünetekben bármely napra megvásárolható.

Hol vásárolható meg a Bakony napijegy? A Bakony napijegyet a MÁV-START csatornáin lehet megvásárolni: a vasúti pénztárakban, a menetjegyirodákban, a jegykiadó automatákból és a MÁV applikációjában. A jegykiadó automatákban a „Helyi termék”, az applikációban pedig a „Napijegyek és helyi jegyek” menüpontból érhető el. A Bakony napijegyet a Volánbusz nem értékesíti sem pénztárban, sem autóbuszokon.

A Bakony napijegy érvényességi területe

Forrás: MÁV

Túrázóknak és vonatrajongóknak

A Bakony napijegy ajánlható a Cuha-völgybe tartó kirándulóknak. Az autót a természetvédelmi területtől távol, Győrben vagy Veszprémben lehet hagyni, vagy elő sem kell venni, nem kell parkolóhelyre vadászni, ráadásul már az utazás is az élmény része lesz.