Október utolsó hétvégéjén az öltözködés művészetével lep meg bennünket a Bakony, kint és bent is, azaz a zirci könyvtárban szín- és stílustanácsadó tart előadást, a természet pedig látványosan válik meg nyári ruhájától, színpompát produkálva. A Bakony fővárosának nevezett kisváros most ettől is szép, a Bakony szívének tartott Bakonybélben pedig a szokásos pityókapartin, a tájházban, a krumpliból lángos, málé, paprikás krumpli és spirálkrumpli is készül, valamint tartanak bőgőkürtös bemutatót is. A túrázás, a programok ezúttal őszi színeket, ízeket ígérnek.

Túrázás a Magas-Bakonyban, a Kékkörön – Szerencsénk volt, a lipicaiakat legelészés és ügetés közben is megcsodálhattuk a Kőris közelében, Szépalmán

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ha pedig programajánló, akkor most nem hagyhattuk ki írásunkból Szépalmát és a ciszterciek arborétumát. A részletekről alábbi cikkajánlónkban tájékozódhatnak. Zirc, Bakonybél, Porva-Szépalmapuszta – három szépséges, izgalmas búvóhely őszies színben és ízben.

Túrázás a Kékkörön

A hétvége a Bakonyban úgy is eltelhet, hogy a kékkel jelzett turistaút néhány szakaszát bejárjuk, hisz nincs olyan évszak, nincs olyan nap, amikor ne okozna élményt az Országos Kékkör. Ráadásul a kéktúrázás a Bakonyban, a magas-bakonyi szakaszokon mindenképp különleges. Például az a szakasz, amelyik Borzaváron keresztül a Porvához tartozó Szépalmapusztára vezet, ahol a bécsi spanyol lovasiskola nyugdíjas lovai és más mének mellett sétálhatunk, és az állatmenhelyen nemrég állatsimogató nyílt.

Nekünk nemrég szerencsénk volt, a lipicaiakat legelészés és ügetés közben is megcsodálhattuk a Kőris közelében. S csacsik, pónik, kiskérődzők várják a látogatókat az állatsimogatóban. A helyszín sem akármilyen, a Magyarország Legszebb Birtoka címet állattenyésztő kategóriában nemrégiben ez a ménesbirtok nyerte el. Egy kisebb arborétum is található itt, de érdemes a nagyobban is sétálni a közelben, Zircen.

Ősszel pompázó díszcserjénk, a szárnyas kecskerágó a Zirci Ciszterci Arborétumban is megtalálható

Forrás: BTM

Állatsimogatóból arborétumba

A Bakonyi Természettudományi Múzeum tájékoztatása szerint most figyelmet érdemel az a növény, ami nem virágaival, hanem leveleivel teremt színes szépséget. Ősszel pompázó díszcserjénk a szárnyas kecskerágó. A Zirci Ciszterci Arborétumban is megtalálható.