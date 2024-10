Berobbant a gombaszezon a Bakonyban, most óriási őzlábgombákat lehet szedni százával

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Őzlábgomba – Óriásiak és százával lepték el a Bakonyt

Berobbant a gombaszezon, százával lehet most a Magas-Bakonyban szedni óriásiakat is. Az őzlábgomba több példánya ráadásul akkorára megnőtt, hogy alig vagy nem is fér be a kosárba. Viszont az időjárás minden gomba növekedésének kedvezett, mérgező és halálosan mérgező is rengeteg van az erdőkben.

A Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport október 5-én, szombaton Zirc környékére szervez gombászkodást, aki csatlakozni akar a tagokhoz a mintegy tíz kilométeres távra, annak előzetesen jelentkeznie kell a túrára.