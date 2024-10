Ahogy arról korábban már hírt adtunk, Pápán 34 év után veszítette el a polgármester-választást a Fidesz–KDNP, a város új polgármestere Grőber Attila lett, akinek viszont nincs többsége a képviselő-testületben. Unger Tamás, a város korábbi alpolgármestere kiemelte, a Fidesz–KDNP hét taggal a létszám alapján a legnagyobb frakció a képviselő-testületben, az első ülés és az azt megelőző egyeztetések azonban megmutatták, hogy a városvezetés, a másik nagy frakció és a Mi Hazánk listáról bekerült önkormányzati képviselője teljes egyetértésben és együttműködésben, összehangoltan képzelik el a munkát.

Unger Tamás szkeptikus a baloldal ígéreteivel kapcsolatban

Fotó: Haraszti Gábor

– Ez a testületben a két oldalon azonos létszámot, tehát azonos számú szavazatot jelent, és rögtön szeretnék eloszlatni egy közkeletű tévedést, amely szerint ebben az esetben a polgármester szavazata dönt: nincs ilyen szabály, ebben az esetben, tehát eltérő szavazatok egyenlősége esetén egyszerűen nem születik döntés – emelte ki a papairanytu.hu-nak a képviselő. – Együttműködés és kompromisszumok nélkül sokkal nehezebb lehet a munka és ennek biztosan a város inná meg a levét. Nekünk ez egyáltalán nem érdekünk. Elmondtuk sokszor: nekünk eddig is, most is és ezután is a város működése, fejlődése a legfontosabb, még ha ezt láthatóan nem is hitték el nekünk nagyon sokan – tette hozzá.

Unger Tamás: Az eredmények, a kampány is több tanulsággal szolgáltak

Együttműködésre és kompromisszumokra készül a Fidesz–KDNP frakciója

Fotó: Pápai Médiacentrum



A korábbi városvezető szerint azokban a körzetekben tudott az ellenzék áttörést elérni, ahol a képviselő és a választók között nem tudott érdemben személyes kapcsolat, párbeszéd kialakulni. Unger Tamás azt mondta, szkeptikus a baloldal kampányban tett ígéreteivel kapcsolatban, melyek közül rögtön az elsőt nem sikerült teljesíteni, ez a 18 év alattiak ingyenes helyi tömegközlekedését helyezte kilátásba.

– Ha a helyi tömegközlekedési szolgáltatás megvalósítására október 16-án kiírt önkormányzati közbeszerzési eljárás ajánlatkérő dokumentumát megnézzük, abban nyoma sincs ennek a feltételnek. Ez azt jelenti, hogy a következő 3 évben biztosan nem utazhatnak a 18 év alattiak ingyenesen a városban. Szerintünk jó pár ilyen lesz. Félreértés ne essék: mi ezeknek nem szurkolunk, de olyan ígéretekről van szó, amelyek minden bizonnyal komolyan befolyásolták a választás kimenetelét, ezen keresztül befolyásolják a pápaiak hétköznapjait, emiatt pedig muszáj rájuk újra és újra a figyelmet felhívni, és ha szükséges, ellenük szót emelni – húzta alá a frakcióvezető.