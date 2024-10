A Magyar Csillagászati Egyesület égi kalendáriuma és a hazai csillagászok reményei szerint a hónap közepén látványosság vár ránk az esti szürkületben. Közeledik ugyanis hozzánk a C/2023 A3, vagyis a Tsuchinshan–Atlas- üstökös. De mennyire lesz fényes és mikor? Szakértők úgy vélik, inkább csak most kezd fényesedni és pár hét múlva ígér látványosságot. Ugyanakkor kiválóan észlelhető a Szaturnusz, egyre korábban kel a Jupiter is, azaz itt az óriásbolygók szezonja, és a hónap utolsó harmadában a Mars is kellően felkúszik az égboltra keleten.

A bakonybéli Pannon Csillagda égbolt megfigyeléséhez használható szerkezete, többek között az üstökös figyelésére is használják

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Igazán vonzó a Bakony – erről már többször írtunk, most újra a bakonybéli Pannon Csillagdát ajánljuk figyelmükbe. Október 11. és 22. között az esti nyitvatartási óráiban, megfelelő időjárás esetén a horizont felett tartózkodó Hold lesz megfigyelhető.

A Pannon Csillagda tetején lévő kupola

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A csillagda ajánlója alapján az ősszel megfigyelhető égitestek közt kuriózum egy szupernóva-maradvány, a Rák-köd, egy csaknem ezer éve felrobbant csillag hagyatéka, és a Tejút mellett az M2 jelű gömbhalmaz. Továbbá a Triangulum-galaxis a Háromszög csillagképben várja, hogy az éles szeműek megpillantsák spirális szerkezetét.