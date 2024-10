– Mintegy ötmilliárdos kormányzati támogatást kapott a Modern városok program, ennek köszönhetően történhetett meg Veszprémben a mostani beruházás is, közölte Hegedűs Barbara.

Hegedűs Barbara önkormányzati képviselő

Fotó: Kovács Erika/Napló

A képviselő hozzátette, a mostani átadás a program utolsó része. Felidézte, a városban több felújítás történt, például a Veszprémvölgyi utcában, most pedig a Dózsavárosban lévő Szent István utcában is. Utóbbi már nagyon rossz állapotban volt a szinte már járhatatlan járdával együtt, miközben az utcában óvoda is működik, és az út városrészeket köt össze. A felújítás a Dózsa térig történt meg, ahol az út új burkolatot kapott, LED-es égőkkel működik a közvilágítás és több mint negyven parkolóhelyet jelöltek ki. Ezeken felül a beruházás eredményeként a járdák kerekesszékkel és babakocsival is járhatók, valamint korszerű eljárásokkal megoldották a csapadékvíz elvezetését is.

Fotó: Kovács Erika/Napló

A járókelők üdvözölték a felújítást, azt mondták, egyre szebb a város, ahol élünk.