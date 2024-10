A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolája Olaszfaluban van. Egy egészen kicsi tagiskola, csak alsósok járnak ide, jelenleg 32-en. A szülői munkaközösség a gyerekekkel, a tanítókkal összefogva mégis egy jelentős akciót valósított meg, amit már másodszor szervezett meg. Tavaly 1470 kilogramm, ezúttal 1805 kilogramm vadgesztenye került zsákokba a gyűjtés révén. Azaz a másfél tonnától csaknem a kettőig jutottak. Ezt a mennyiséget átveszik az intézménytől és bevételt kap érte a szülői munkaközösség, ugyanis több gyógyszer, gyógyhatású krém összetevője a vadgesztenyében lévő hatóanyag.

Vadgesztenye gyűjtése – Sok kicsi sokra megy gesztenyéből is; a diákok, a szüleik, a pedagógusok is többet összeszedtek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A szép teljesítményhez a helyi gazdák krumplinak való zsákokkal járultak hozzá és páran olyanok is szedték a gesztenyét a Villaxnak, akik nem kötődnek az iskolához, csak Olaszfaluhoz. Így több mint harminc család gyűjtötte a vadgesztenyét az elmúlt hetekben a Bakonyban. Örömmel. Ismerjük be, ez kicsiknek, nagyoknak is jó szórakozás, csak a legtöbben a lakásukat díszítik vele vagy barkácsoláshoz használják. Az iskolai akció összekötötte a kellemest a hasznossal – ahogy mondani szokták –, mert a természetben kikapcsolódók jótékony célt támogattak.

Vadgesztenye gyűjtése – hagyománnyá válhat

– Ahogy nőnek a fiaim, egyre több saját, régi iskolai emlékem jut eszembe. Arra gondoltam, milyen jó lenne, ha a mostani diákok a gesztenyegyűjtést idézhetnék majd fel nosztalgiával – mondta el Pálmai Judit a szülői munkaközösség tagja. Közben azt is megtanulják az iskolások, hogy a természetre miért érdemes vigyázni, mennyi értékes ajándéka van – ezt Hontai Hajnalka tagintézményvezető tette hozzá. S a Villax akciója példa a kisközösség összefogására. A szervezői szeretnék, ha Olaszfaluban a gesztenyegyűjtés hagyománnyá válna és akár kibővülhet az elkövetkező esztendőkben ez a kezdeményezés, többen csatlakozhatnak hozzá helyiek.

Hontai Hajnalka, az olaszfalui iskola vezetője és Pálmai Judit, a szülői munkaközösség tagja

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tavaly a vadgesztenye révén szerzett bevételt a diákok közös programjaira költötték a tagiskolában, ezúttal egy homokozó létrehozása a terv, amit valószínűleg az önkormányzat is támogat majd. Szeretnének ugyanis egy ilyen játszóhelyet a gyerekek, a pedagógusok pedig az oktatás során is felhasználhatnák, például amikor a táj domborzati elemeiről tanulnak a nebulók.