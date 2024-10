"Szeptember közepén, végén több, a település erdőközeli részén élő lakostól jött bejelentés a vaddisznók fokozott kártételéről. Értesítettük a vadásztársaságot, amelytől ígéretet kaptunk az intézkedésre" – tájékoztatta lapunkat Márkus Zoltán bakonybéli polgármester a vadkár apropóján.

Vadkár vagy traktorzaj? Egyiknek se örülnek a falusiak, de muszáj türelmesnek lenniük Fotóillusztráció: GettyImages, Rimányi Zita

A Bakonyban az ilyen vadkár nem ritka, ám a falusi panaszok oka a traktorzaj is. Úgy tűnik, a helyiek nyugalmát a természet és a gépesítettség hasonlóképp zavarja, s mintha az utóbbi elviselésére hajlanánk jobban. Pedig a vadak előbb itt voltak, mint az óriási munkagépek. Az embereknél is előbb, akik mintha túlságosan is szeretnék az erdőt, arról is írnunk kellett nemrégiben, hogy a túrázókból is megárt a sok, ugyanis szemetelnek, szabálytalanul parkolnak a csillagda miatt is vonzó faluban.

Hujber László bakonybéli mezőőr tájékoztatásából tudjuk, hogy néhányan a lakók közül szóvá tették, nagyon hangosak a traktorok, zavarják a kisgyerekek nyugalmát. Szerinte azonban sajnos ez a zaj a falusi élettel jár. Magyarázata alapján most van az ideje az őszi szántóföldi munkáknak, a gazdák csak a dolgukat végzik. "Úgy gondolom, örülnünk kell annak, hogy a falu határa megművelt, rendezett, arról nem is szólva, hogy jónéhány családnak biztosít munkát, megélhetést a mezőgazdaság. Kérjük, legyenek türelemmel!" – fogalmazott.

Vadkár – A vaddisznók kihasználják az emberek erdőközeli jelenlétét

A kerteket csúnyán feltúró vaddisznók kapcsán pedig azt állítja a szakember, hogy természetes jelenségről van szó, hiszen nemcsak a vadak elszaporodása jelenti a gondot, hanem az is, hogy hozzászoktak az ember jelenlétéhez, sőt, kihasználják az előnyeit. "Most rengeteg a hullott gyümölcs, gyűjtjük a kertben a zöldhulladékot, az erdőben a vegetációs időszaknak lassan vége, így a vadak a kertekben keresnek élelmet. Ha az ingatlan ősszel-télen nem lakott, vagy a kert elhanyagolt, gazos, szívesen meghúzódnak benne az állatok."

Fontos tudni, hogy a vadásztársaságok csak a vadászterületeken keletkezett kárért felelősek, a lakóingatlanokon történt vadkártért nem. Ezért magunknak kell védekeznünk, például azzal, hogy megerősítjük a kerítéseket, sőt a kerítések alját is, és elszállítjuk a zöldhulladékot, zárjuk a komposzttárolót. Érdemes minderre a szomszédokat is figyelmeztetni, főképpen a télre városba húzódó nyaralótulajdonosokat.