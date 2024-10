Befejeződött a Győr-Veszprém vasútvonal karbantartása, így október 10-től ismét várja a túrázókat a Bakonyvasút. Megszűnt a több hónapos vágányzár, megindult a vonatközlekedés és ennek többek közt a túrázók örülhetnek. A vasúti felújítás eredményeként már Veszprém felől is könnyebben megközelíthető a Cuha völgye, a menetrend már nem a pótlóbuszokhoz, megállóikhoz igazodik.

Vágányzár után – Már Veszprém és Zirc között is vonatra ülhetnek a Bakonyban utazók

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint a lezárás ideje alatt kicserélték a Gyökeres- és a Répás-árok felett átívelő gyulafirátóti völgyhidakat, a hozzá kapcsolódó hídfőket felújították, illetve több száz méteren vágányszabályozást és pályafelújítást is végeztek a szakemberek a biztonságosabb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedés érdekében, ezáltal is javítva a bakonyi településeken lakók utazási lehetőségeit és növelve a térség turisztikai vonzerejét.

Vágányzár – szükség volt rá

A vasúttársaság négy hónapnyi megfeszített munka során kicserélte a Gyökeres-árok és a Répás-árok felett átívelő, egyenként 21 méter támaszközű, felsőpályás, rácsos, tartós acélszerkezetű gyulafirátóti völgyhidakat. Az új hidak megjelenése megegyezik a korábbi hidakéval, ugyanis kiemelt cél volt az örökségvédelmi szempontok betartása, de korszerű anyagokat és technológiákat alkalmaztak. A lecserélt hídszerkezetek a vasútvonal megnyitása óta, 128 éven át szolgálták a közlekedést és ezalatt csupán kétszer végeztek rajtuk nagyobb felújítást.

Megújultak a hídfők és több száz méteren teljesen felújították a pályát is, a talpfák egy részét betonaljra cserélték. Csaknem 2,5 kilométeren végeztek vágányszabályozást, elvégezték több vasúti átjáró felújítását is. A munkálatokkal egyidőben gyérítették a pálya menti növényzetet és kivágták a vasúti közlekedésre veszélyes fákat. A MÁV saját forrásából, mintegy kétmilliárd forintból megvalósuló beavatkozásoknak köszönhetően fél kilométeren megszűnt a korábbi sebességkorlátozás, ezzel is segítve, hogy kiszámíthatóbbak és pontosabbak lehessenek a Bakony völgyeiben látványos hidakon és alagutakon át kanyargó vonatok. Tehát a vágányzárra szükség volt.