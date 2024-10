Az eseményt hazánkban a Magyar Pedagógiai Társaság koordinálja. A társasághoz játékos témanap megrendezésére a majdani esemény plakáttervével lehetett pályázni. A megkötés egyedül annyi volt, hogy a programokat szeptember 24. és 29. között kell lebonyolítani.

Az iskolában Kaufmann Renáta pedagógus hagyományteremtő szándékkal hívta életre a játéknapot, melynek kísérő rendezvényeként egy játékkiállítás is nyílt az intézmény aulájában. A kiállítás anyagához az iskola tanulói és szülői közössége, valamint tantestülete is hozzájárult. A főleg régi idők játékaiból álló bemutató egyes darabjaihoz olyan leírás is készült, melyből kiindulva QR-kód segítségével a virtuális térben is találhattak érdekességet a látogatók.

A délutáni programok az alsó és felső tagozatosok számára változatos szórakozási lehetőségeket kínáltak, többek között sportjátékok, társasjátékok, logikai fejtörők, ügyességi játékok közül válogathattak a tanulók. Közben az egészség jegyében gyümölcsöt és gyümölcslevet is fogyaszthattak a gyerkőcök. Az osztályok jutalma az élményeken és oklevélen kívül egy-egy lufifigura volt, melyet Somlai Ríka 6. a osztályos tanuló varázslatos ügyességgel hajtogatott számukra.

A programhoz innentől kezdve minden évben szeretne csatlakozni az intézmény, melyet a tervek szerint mindig más-más meglepetés színesítene.