Beszéltünk a lovagfalu, a beruházás illetékesével, aki megköszönte érdeklődésünket, a nyilatkozati lehetőséget és visszahívást ígért. Mivel egyelőre nem kereste lapunkat, Trieblné Stanka Éva Renáta cseszneki polgármestert kérdeztük meg a témában, de hangsúlyoznunk kell, hogy nem önkormányzati fejlesztésről van szó, ugyanakkor a látványos, középkori hangulatot ígérő programpark hatással lesz a település életére. A faluvezető tudomása szerint azt tervezték, hogy már korábban megnyitják a létesítményt a látogatók széles köre előtt, de ez még várat magára. A projekt megvalósítását a Covid, az ukrajnai háború is lassíthatta. Pedig a várjátékok a Bakonyban sokakat vonzhatnának, mert a cseszneki vár, a középkori erődítmény így is népszerű látványosság, még a 82-es főút, a szerpentin pihenőjéből is sokan megcsodálják.

Várjátékok a Bakonyban? – Sokan kíváncsiak rá, mikor lepik el korhű jelmezeket, fegyvereket viselők a cseszneki vár déli oldala alatti völgyben a lovagfalut

"Várjuk, hogy teljesen elkészüljön a lovagfalu és mielőbb elkezdjen működni a létesítmény. Ez a falunk érdeke is. Szerintem a jövő nyári nyitásra jók az esélyek. Ebben reménykedünk. Nekünk ez adóbevételt hozhat, a helyi vállalkozóknak, a szállásadóknak, a vendéglátóknak pedig forgalomnövekedést és a helybelieknek munkahelyeket teremthet a programpark. Hangulatos eseményein biztosan a csesznekiek is szívesen részt vesznek majd. Több olyan nyári rendezvény megtartására is számítunk, ami a térségben élőket vonzhatja, sőt a távolabb lakókat is, ezt azért tudjuk, mert a kilencvenes években voltak nálunk nagykoncertek, és azokat máig sokan hiányolják, minden évben kapunk emiatt telefonokat" – mondta el a polgármester, és arról szintén beszélt, hogy jó együttműködés alakult ki a helyi turisztikai szereplők és az önkormányzat között, rendszeresen találkozókat tartanak, amelyeken egyeztetik elképzeléseiket.

Trieblné Stanka Éva Renáta azt tartja fontosnak, hogy a lovagfalu és a falu között közvetlen összeköttetés csak a gyalogosok számára legyen. Ha a programparkba autóval érkezők a településen hajtanának keresztül, az szerinte indokolatlanul, feleslegesen növelné meg a községben a forgalmat. Neki a helyieket kell képviselnie és az lényeges, hogy ne váljon a turisták miatt elviselhetetlenné az élet Cseszneken. Viszont a lovagfalunál kellő méretű parkolókat alakítottak ki tudomása szerint.