Az állatok világnapja alkalmából gondoltak egyet a vasutasok és a volánosok, és egyenruhába bújva kaptak ölbe néhány gazdára váró menhelyi kutyust. Az örökbefogadás fontosságára akarták felhívni a figyelmet, arra, hogy ezek az elhagyott, gazdi nélkül nevelkedő állatok is szeretnének otthonra, családra lelni, biztonságos környezetben élni, szebb életet kapni. Az talán eszükbe sem jutott, hogy ennek az éremnek is két oldala van. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy ezek az állatok milyen hálásak, önkéntelenül is mennyi szeretetet adnak, színt visznek az életünkbe. Különösen az egyedül élő idősek esetében igaz ez, de a kisgyerekeket is gondoskodásra, törődésre nevelik. Akik a két korosztály között vannak, azok pedig mondhatják, hogy akkor is örül valaki, amikor hazatérnek...