Az iskola évek óta foglalkoztat angol anyanyelvi vendégtanárt azért, hogy segítsen a diákoknak a kiejtés és a szövegértés gyakorlásában. Az Amerikai Egyesült Államokban született 19 éves fiatalember magyar gyökerekkel büszkélkedhet. Édesanyja erdélyi származású, apai nagyszülei 1956-ban vándoroltak ki. Peter egy diaszpórában élő magyarok számára kiírt pályázat révén került Magyarországra, és kommunikációt tanul a veszprémi Pannon Egyetemen. Jelenleg másodéves. A Bánkival úgy került kapcsolatba, hogy olvasott egy pályázati kiírást, amelyben vendégtanárt kerestek. Jelentkezett, beszélgetett Sashalmi Melinda nyelvtanárral. Szeptembertől keddenként tanít.

Szabó Peter a nyelvi előkészítősöknek tartja az órát Fotó: Tisler Anna

A gimnazistákkal hamar megtalálta a közös hangot. Vidáman telnek az órák, figyelnek, aktívak, szorgalmasak, nyitottak, kíváncsiak a diákok. Magyarországon az emberek közvetlenek, barátságosak, fontos a szeretet, az egymásra figyelés. Ez Peternek nagyon tetszik. A fiatalok itt is ugyanúgy gondolkodnak, mint Amerikában. Ma az internet világában minden információ azonnal eljut a világ minden tájára. Peter a pályázat keretében a világ különböző táján élő magyarokkal tanul együtt, sokat tanulnak egymástól is. A program keretében sokat utaznak a magyarlakta területekre, történelmi előadásokat is hallgatnak. Tartja a kapcsolatot az erdélyi rokonságával, és egy Miskolcon élő baráti családdal. A nyári szünidőt is Magyarországon töltötte, hogy utazzon, ismerkedjen a kultúrával, a hagyományokkal. Terve, hogy diplomata legyen és Magyarországért dolgozzon. Jelenleg az orosz nyelvet tanulja.