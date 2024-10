Alakuló ülését tartotta a Veszprémi közgyűlés. A június 9-én megtartott önkormányzati választásokon Porga Gyulának szavaztak bizalmat a választók, akit immár negyedik alkalommal választották meg polgármesterré. A közgyűlés többségét ismét a Fidesz-KDNP alkotja a közgyűlésben, míg a távozó Brányi Máriát Rektor Dóra váltja a kormánypárti oldalon, Stigelmaier Józsefné helyére pedig Török Krisztián érkezett a választópolgárok által.

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

A politikai térfél másik oldalán, a Híd a Városért egyesülésben Hartmann Ferenc, Katanics Sándor és Somfai Attila jutott be a közgyűlésbe, ugyanakkor az Együtt Veszprémért képviselője lett Adamecz Zoltán és Gerstmár Ferenc is. Szintén az ellenzéki térfélen politizálhat Szücs Zoltán (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) és Kovacsics Zsolt (Mi Hazánk Mozgalom).

Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) beszédében elmondta, a Jóisten kegyelméből és a veszprémi választópolgárok bizalmából negyedik alkalommal esküdhetett fel a város szolgálatára.

Veszprém a szenvedélyük

- Veszpréminek lenni minőséget jelent. Mindenben a legjobbat kell nyújtanunk, hiszen a veszprémi polgárok ezt várják el tőlünk - fogalmazott Porga Gyula az új közgyűlésben. - A mögöttünk hagyott öt esztendő egy újabb tanulsággal szolgált mindannyiunk számára, mégpedig azzal, hogy bármilyen nemesek is a célok, bármilyen sikereket is tudunk elérni, van számos olyan körülmény, amiről nem tehetünk. Azonban ezekre a kihívásokra is jó válaszokat tudtunk adni, és nem tértünk le arról az útról, amelyet kitűztünk magunk elé. A mögöttünk hagyott öt év abban erősített meg bennünket, hogy képesek vagyunk megfelelni a veszprémi polgárok elvárásainak. Ez azért sikerült, mert van egy közös szenvedélyünk: imádjuk Veszprémet. Nekünk Veszprém a szenvedélyünk és mindegy, hogy valaki a többséget képviseli ebben a képviselő-testületben, vagy az ellenzékhez tartozik. Ez az az ügy, ami összehoz mindannyiunkat. Az előttünk álló öt esztendő céljait is pontosan tudjuk, hiszen kijelöltük magunk számára azt, hogy a veszprémieknek a legjobb életminőséget szeretnénk nyújtani. Ehhez ugyanerre a szenvedélyre, ugyanerre az attitűdre lesz szükségünk.