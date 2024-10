Ordasi András másik szakterülete a tudománykommunikáció - érdekes témákat Youtube-csatornáján dolgoz fel - így nem is volt kérdés számára, hogy örömmel mondta el gondolatait a Világűr Hete kapcsán. S ha már beszélgettünk - kicsit kitekintve a nemzetközi eseménytől – érdeklődésünkre említett néhány olyan égi jelenséget is, amelyért érdemes kémlelni az eget.

Izgalmas az égre tekintenünk

- Például most nagyon lázban tartja a csillagász közösséget a Tsuchinshan-ATLAS üstökös, amely akár szabad szemmel is láthatóra is felfényesedhet. Ez akkor történik meg, amikor már kellően eltávolodik a Nap közeléből és annak fénye nem fogja elvakítani az ő kis fényét. Ilyen jelenség. ritkán szokott lenni. Azt még nem lehet tudni, hogy a Tsuchinshan-ATLAS üstökös biztonsággal túléli-e a napközelséget, de várhatóan igen, erre egészen jók az előrejelzések. Ha ez így történik, akkor néhány nap múlva a napnyugta egén egészen szép hosszú csóvájú kis üstököst láthatunk. Nem valószínű, hogy annyira fényes lesz, mint mondjuk a nyolcvanas-kilencvenes években a Halley vagy a Hale–Bopp üstökös, de érdekes látványosság lesz.

Talán ez a legizgalmasabb jelenség, de természetesen az októberi időszakban egyre hamarabb kelnek az őszi-téli látványosságok a csillagos égbolton. A távcső végén feltűnik az Androméda galaxis, aki későn fekvő, talán az Orion ködöt és a Fiastyúk-halmazt is láthatja, illetve egészen hamar fölkelnek már a bolygók is. Október végére például már a Mars is visszatér, előtte pedig a Jupiter, illetve a Szaturnusz az, ami a korábbi esti óráktól már nagyon szépen megfigyelhető az égen, és persze a Holdunk is szokásos egy hónapos köre közben. Most a kora esti óráktól kezdve körülbelül két hétig fog október tizedikétől – árulta el Ordasi András, de hangsúlyozta, hogy a Világűr Hete nem elsősorban a csillagászat, hanem az űrkutatás ünnepe.

