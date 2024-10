A tájékoztatás alapján a települések zöménél a koronavírus mennyisége eléri az emelkedett koncentráció-tartományt. Emelkedő tendencia tapasztalható kilenc vizsgálati helyszínen, a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Kecskeméten, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen és Tatabányán. A többi helyszínen stagnáló tendencia jellemző. A Nemzeti Nép­egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint a közeljövőben a Covid-19-esetszámok növekedése várható Magyarországon.

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében az adatpontokról 3 pontos mozgóátlagot számolnak, majd ezeket összesítik, figyelembe véve az egyes szennyvíztisztítók által ellátott összes lakosságszámot.

Fotó: nnk.gov.hu / Forrás: nnk.gov.hu

Megkeresésünkre Szűcs Ildikó pápai háziorvos azt mondta, tapasztalatai szerint a felső légúti megbetegedések száma szignifikánsan nőtt az elmúlt hetekben, mind a kiskorúak, mind a felnőtt lakosság körében. – A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérésére október elsejétől dokumentáljuk a torokfájással, orrfolyással és lázzal járó megbetegedések gyakoriságát, így számadatot nem tudok mondani, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy az ezzel kapcsolatos betegszám jelentősen megugrott. A gyerekek körében egyértelműen a közösségbe kerüléssel magyarázható a magas esetszám, míg a felnőttek legtöbbször úgy fertőződnek meg, hogy a gyerekek az óvodából, iskolából hazaviszik a bacilusokat. Úgy gondolom, a koronavírus-járvány három évvel ezelőtt úgy legyengítette a lakosság immunrendszerét, hogy fogékonyabb az ősszel rendszeresen jelentkező vírusokra. Megelőzésre javaslom a multivitaminok, vényre kapható immunerősítő gyógyszerek szedését, szirupokat, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt – jegyezte meg Szűcs Ildikó.

Ugyanakkor Sövényházi Ilona tapolcai gyermekorvos lapunknak nyilatkozva azt mondta, ő maga úgy tapasztalja, nincs több légúti megbetegedés most, mint a korábbi évek ezen időszakában. – Tapolcán és Sümegen rendelek, vannak légúti problémákkal érkező betegek, sőt, vírusos megbetegedések, hasmenések is mostanában. Azonban nem érzékelem, hogy az ilyenkor szokásosnál több lenne a beteg. Természetes, hogy az iskola kezdete miatt is megemelkedik a számuk, megfertőzik egymást a gyerekek. Vannak, akik köhögnek, elhúzódó, erőltető köhögések is előfordulnak, és néhány tüdőgyulladás szintén akad, de nem rendkívüli a számuk. Koronavírusos beteg nincs. Itt, vidéken jó a levegő, még a városokban is, szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk – mondta a doktornő.