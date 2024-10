A 30 futóbiciklit és 30 kisgyermekeknek való kerékpárt az E.ON Föld Bajnokai pályázaton nyerte az intézmény. A ZéróCÉÓ Tiszta levegő – Élhetőbb jövő elnevezésű pályázatot Kerekes Attila óvodapedagógus írta. A cél, hogy a környezetbarát, sportos közlekedési eszközzel is ráirányítsák a figyelmet környezetünk védelmére, a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a rendszeres mozgásra. Ennek egyéni, társadalmi és környezeti haszna is jelentős. Ha mozgunk, teszünk az egészségünkért, ha kevesebb káros anyagot bocsátunk ki, akkor kevésbé terheljük a környezetünket, amely által ugyancsak az egészségünket óvjuk.

Fotó: Gyarmati László

Ráczné Németh Csilla, az Ajka Városi Óvoda igazgatója kérdésére, hogy ki tud biciklizni, a nagyobbak közül csaknem mindenki keze magasba lendült. Aki most még nem tud biciklizni, az óvodapedagógusok segítségével megtanul. Szükség is lesz a tudásra, ugyanis az örökös zöld óvodában rendszeresen bicikliznek, azon kívül számos programot is tartanak, amelybe bevonják a szülőket, így erősítve a környezettudatosságon, az egészséges életmódon túl az óvoda és a családok, valamint a családok egymás közti kapcsolatát.

Ősszel az óvoda melletti zöld területen, télen a városközponti Csónakázó-tónál, tavasszal az Agorán, nyáron a sportpályán tekernek. A rendezvények lebonyolításába bevonják a rendőrséget, a szülőket, az intézmény dolgozóit.