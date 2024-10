A Zsolnai József emlékterem és archívum méltó emléket állít a neves pedagógus tudományos munkásságának, és lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatók számára, hogy mélyebben megismerjék Zsolnai professzor örökségét – közölte lapunkkal a Pannon Egyetem.

Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem rektorhelyettese köszöntőjében Zsolnai József örökségét méltatta

Fotó: Tudósné Ódor Eszter/Pannon Egyetem

Elérhető és kutatható Zsolnai József szellemi hagyatéka

Az emlékterem ötlete Györe Géza és Kubinger-Pillmann Judit, Zsolnai egykori tanítványai és munkatársai kezdeményezésére született meg. Mindketten jelenleg is az intézet oktatói, és elkötelezetten dolgoznak azon, hogy Zsolnai József szellemi hagyatéka elérhető és kutatható legyen a Pannon Egyetem hallgatói számára. Az emlékterem nemcsak tiszteleg Zsolnai professzor előtt, hanem inspirációként is szolgál az oktatási kutatásokban és az alternatív pedagógiai módszerek iránt érdeklődők számára. Az intézmény egyúttal workshopok és műhelykonferenciák helyszíne is lehet.

Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem rektorhelyettese köszöntőjében Zsolnai József pedagógiai örökségének jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Zsolnai professzor nevéhez fűződik egy olyan pedagógiai program, amelyet országszerte elismernek, és az egyetem büszke arra, hogy Zsolnai a Pannon Egyetem kötelékében végezte munkáját.

A rendezvényen jelen volt Zsolnai Józsefné Mátyási Mária is, Zsolnai professzor özvegye, akit Somogyvári Lajos, a Humántudományi Kar dékánhelyettese köszöntött. Somogyvári Lajos 2023 decemberétől vezeti a Neveléstudományi Intézetet.

Kubinger-Pillmann Judit felidézte Zsolnai professzor egyetemi munkásságának legfontosabb állomásait, többek között azt, hogy 1999 és 2005 között a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetének igazgatójaként dolgozott. Ezen kívül 2003-tól vezette a Neveléstudományi Programot az Interdiszciplináris Doktori Iskolában, melynek alapító tagja volt. Zsolnai József aktív szerepet vállalt a fiatal kutatók mentorálásában és az intézet szakmai munkájának segítésében egészen haláláig.

Az archívum bemutatása során Györe Géza részletesen ismertette Zsolnai életútjának legfontosabb állomásait. Az archívum jelenlegi állománya 35 folyóméternyi dokumentumot, valamint 500 kötet könyvet és folyóiratot tartalmaz, ami folyamatosan bővül.