A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) azt javasolja, hogy emelkedjen a nyugdíjkorhatár és szüntessék meg a 13. havi nyugdíjat. A Veszprém vármegyei nyugdíjasok a nemzeti konzultáció kérdőívének kitöltését és visszaküldését szorgalmazzák, és hálásak a kormánynak, hogy megvédik a 13. havi nyugdíjat.

A 13. havi nyugdíj hozzájárul az idősek megbecsüléséhez

13. havi nyugdíj: kétszázezer forintot vonna el Brüsszel

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a 13. havi nyugdíj rendelkezésre álljon. Decemberben, ahogy azt a korábbi években is megszokhatták az idősek, előbb érkezik a nyugdíj. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint a jövő hónapban már 3-án, kedden érkezik a támogatás, írta a Magyar Nemzet.

– Mindannyiunk érdeke, hogy a nemzeti konzultációban foglaltakat, így a 13. havi nyugdíj megvédését a kormány meg tudja valósítani – mondta Baán Éva, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete elnöke. – Azok a nyugdíjemelések, amik minden januárban megvalósulnak, és a minden év februárjában folyósított 13. havi nyugdíj nagyon sokat jelent nyugdíjastársaimnak is. Nagyon köszönjük a kormánynak, hogy megvédi a 13. havi nyugdíjunkat – emelte ki Baán Éva.

Mintegy 2,5 millióan számítanak februárban a 13. havi nyugdíj kifizetésére

Egy OECD-szakértő szerint fejenként akár átlagosan kétszázezer forintot is elvennének a magyar nyugdíjasoktól – erre a Világgazdaság hívta fel a figyelmet. Gelencsér Lászlóné is elutasítja a 13. havi nyugdíj korlátozását, szerinte azért is fontos ez a juttatás, mert ennek köszönhetően könnyebben tudnak előre tervezni, akár kisebb-nagyobb felújításokat, bevásárlásokat, de az unokák segítése sem okoz akkora fejtörést.

Starcsevics Tibor szerint mindenki megérezné az elvonást, mindenkit érzékenyen érintene, ha nem lenne 13. havi nyugdíj. Kiemelte, aki 200 ezer forint alatti nyugdíjat kap, annak létfontosságú a 13. havi. Ők a létminimum alatt élnek, a fizetésemelés őket már nem érinti, a nyugdíjemelés is kevés. Szükség van tehát a 13. havi nyugdíjra, tette hozzá.