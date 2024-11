„Azt hittük kemény gyerekek vagyunk, de van ami még minket is megvisel” – így nyilatkozott portálunknak Schermann Roland, a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány vezetője. Azé a szervezeté, akik a múltkor is szerepeltek a 17 állatvédő egyesület között, akik Vas megyében, a csöngei szaporítótelepről mentettek meg csaknem 200 állatot az éhhaláltól és most újabb telepek felszámolásáról mesélt. Mint ismert, Csapodon és Kőszegpatyon is lépniük kellett az állatvédelem terén elkötelezetteknek. - írja kemma.hu