Mondhatni, új szintre lépett a telefonos csalás Magyarországon - vonja le a következtetést cikkében a Haon. Egy hazai Facebook-csoportban jelent meg a bejegyzés, melynek szerzője arról számol be, hogy magyar szám- és névkijelzéssel(!) hívta fel valaki, aki kínaiul beszélt hozzá. Az illető egyből gyanút fogott, azonnal segítséget kért és figyelmeztette ismerőseit a közösségi oldalon. Ennek hatására rengetegen osztották meg hasonló tapasztalataikat, miszerint ők is fogadtak már kínai nyelvű telefonhívásokat. Volt olyan is, aki nem tudta felvenni, de később visszahívta a számot, és akkor már valószínűleg a szám valós tulajdonosát érte el, aki semmit nem tudott arról, hogy „keresett volna” valakit. Ilyenkor óhatatlanul felmerül az emberben az adathalászat gyanúja.

Adathalászat állhat a kínai telefonhívások mögött?

Fotó: Shutterstock-illusztráció

A Haon munkatársai megkérdeztek egy etikus hackert, aki szerint ezekkel a kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálják tőrbe csalni az embereket. A szakember ugyanakkor eloszlatott egy tévedést is: attól, hogy felveszi valaki a telefont, még nem fognak pénzt levonni a kártyájukról. Ilyenkor általában az a cél, hogy először adatot nyerjenek ki a másik féltől.

Ne váljunk adathalászat áldozataivá!

Hogy kínaiul beszélő "csalók" hogyan tudnának adatokat kicsikarni kínaiul valószínűleg még véletlenül sem beszélő magyarokból, az nem teljesen világos. Egy Redditen olvasható bejegyzés szerint valaki mesterséges intelligencia segítségével lefordította a kínai szöveget, ami így hangzik: "A kínai nagykövetség értesít, hogy van egy sürgős hivatalos dokumentum, amit nem vettél át, és ez hatással lehet a tartózkodási jogaidra. Kérjük, mihamarabb vedd fel a kapcsolatot a nagykövetséggel. Részletekért nyomd meg a 9-es gombot, ahol egy ügyfélszolgálatos fog segíteni."

A lényeg persze az, hogy telefonon soha semmilyen adatot ne adjunk meg ismeretleneknek, hívjanak minket kínaiul, szankszritül vagy akár eszperantóul.