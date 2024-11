Vásári programok 1 órája

Advent a bakonyi piacon – Angyalokká válhatunk, boszorkányvarázslatra várhatunk (videó)

Már közzétette idei karácsonyi angyalfelhívását a zirci piac, amire betyárok, boszorkányok is válaszoltak, és mi is csatlakozhatunk több akcióhoz, „egyet hozhat, egyet vihet" ajándékcseréhez is. Advent idején a bakonyi termelői és kézműves vásár több programot kínál.

A zirci vásártéren advent mind a négy hétvégéjén úgynevezett rendezvénypiacot tartanak szombat délelőttönként, azaz a termelői és kézműves vásár több programmal egészül ki. Jótékony akciókhoz szintén csatlakozhatunk. Karácsonyi ajándékok közt válogathatunk, találkozhatunk kedvenc árusainkkal és az ismerős törzsvevőkkel, a vásárlás jó hangulatban telhet. Lesz bakonyi angyal, Mikulás is a helyi termények, termékek asztalai között. Advent a zirci piacon – Kedves díszek, ajándékok közt válogathatnak a vásározók idén is

Fotó: Rimányi Zita/Napló Advent a zirci piacon szombat délelőttönként Szombatonként 8 és 12 óra között a zirci piacon advent idején a termelőktől és a kézművesektől karácsonyi ajándékokat és a karácsonyi asztalra való finomságokat vásárolhatunk. Használt könyvek közül is válogathatunk ingyenesen, akár ajándéknak valót. Emellett tartós élelmiszereket gyűjtenek a szervezők, a Vidéken „Bénázók" Egyesület vezetői, Árgyelán Alexandra és Simoncsics Gábor, azokat rászorulóknak juttatják el, hogy legyen nekik kenyérre való is az ünnepekkor. Az angyalfelhívás keretében pedig segíthetünk a „bénázóknak" abban, hogy három fenyőfát fel tudjanak díszíteni, azok ugyanis nevelőotthonba és rászoruló családokhoz kerülnek. Tehát vihetünk díszeket a piacra, akár olyat, amit otthon magunk készítettünk el. Termelői és kézműves vásárt tartanak szombaton délelőttönként Zircen, decemberben advent jegyében

Fotó: Rimányi Zita/Napló Közös koszorúkészítés Az első adventi hétvégén, november 30-án a zirci piacon közös koszorúkészítést tartanak, amelyet éneklés, gyertyagyújtás követ. Ehhez a szervezők elfogadnak felajánlásokat, azaz alapanyagokat, és várják az ügyes kezű alkotókat is. A piac Mikulása December 7-én megint megérkezik a piac Mikulása a fedett vásártérre. Lesznek zsákjában apró ajándékok. Huncut piac December 14-én a szokásos huncut piac keretében boszorkányos játékok várják az érdeklődőket, és varázslatra számíthatunk a piacboszorkánytól. A zirci piac szervezői, Árgyelán Alexandra és Simoncsics Gábor

Fotó: Rimányi Zita/Napló „Egyet hozhat, egyet vihet" ajándékcsere December 21-én forralt borral, teával kedveskednek a szervezők a piacra érkezőknek, akik részt vehetnek az „egyet hozhat, egyet vihet" ajándékakcióban. A közös főzés révén ezúttal nemcsak a piaci törzsvevőknek és az árusoknak jut étel, hanem rászorulókat is szeretnének megvendégelni egy-egy tál étellel. Ezért még egy betyár is beáll angyalnak, ugyanis az ebédet Somogyi Tamás mesterszakács készíti, aki tiszteletbeli betyár.

