Civil kezdeményezésre idén először a kézművesek a Kossuth udvarban kapnak helyet. Az adventi vásár ötletgazdái Fodor Brigitta és Szabó Kraker László, akik a Karácsonyi M.E.S.E. elnevezésű adventi kézművesvásárt hirdetik meg, a mozaikszó a magyar, egyedi, stílusos, eredeti jelzőkből áll össze.

A pápai adventi vásár számos programmal, kulináris élvezetekkel várja az érdeklődőket

Fotó: Bolla Bernadett / Forrás: Pannonia Reformata Múzeum

A kézművesvásár a civilek és a Jókai Mór Művelődési Központ közös szervezése, hiszen a kézművesek koordinálását, illetve a kék-fehér csíkos tetejű piaci kocsikat – összesen kilencet – a művelődési központ biztosítja.

– A Kossuth udvarban a színpadi programok ideje alatt pénteken 16 és 19, szombat 15 és 17, vasárnap 16 és 18 között várjuk az érdeklődőket, természetesen aki korábban érkezne, erre is van lehetőség – tájékoztatott Cseh-Müller Orsolya, a Jókai Mór Művelődési Központ szakmai vezetője. – Az adventi színpad, a betlehem és az adventi koszorú is a Kossuth utcán lesz. A fenti időpontokban mindhárom napon színpadi produkciók, koncertek, vasárnap gyertyagyújtás várja a látogatókat. Az üzletek pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással várják az érdeklődőket. A Fő téren, a kapuszín előtt a látogatók válogathatnak a karácsonyi étel- és italkínálat elemei közül is.

A pápai adventi vásárt civilek is támogatják

A múzeum udvara adventkor ünnepi díszbe öltözik

Fotó: Bolla Bernadett

Idén első alkalommal, hagyományteremtő céllal rendezik meg a Korvin Adventet. A Korvin Étterem udvarában – szintén civil kezdeményezésre – a négy adventi hétvégén, péntek, szombat és vasárnap kézművesárusok, karácsonyi- és lakásdekorációk, termelői termékek, gyermekfoglalkozások, finom ételek és italok, ünnepi hangulat, élő zene várja a közönséget.

„Láttuk az ő csillagát napkeleten..." – ez a mottója a Pannonia Reformata Múzeum idei adventi udvarának, amely – immár hagyományosan – advent első hétvégéjén, november 30-án nyílik, és egészen december 22-ig várja a látogatókat. A programok között pásztorjáték, hangversenyek, jótékonysági koncert a kora- és újszülött kisbabákért, ajándékkészítő műhely, valamint kézművesvásár is szerepel.