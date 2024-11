Muraközy Péter, Veszprém alpolgármestere az adventi vásár kapcsán rendezett szerdai sajtótájékoztatón elmondta – miközben a város fáját díszítették –, hogy Veszprém „bezzegváros", ám a hasonló vásárok kapcsán inkább Győr vagy Székesfehérvár volt bezzeg eddig. Hozzátette, egy 56 ezer fős városnak kell karácsonyi vásárt álmodnia, amit megtettek, egyfajta szupercsapatot hívtak össze a szervezéséhez. Az Agóra és a városháza kollégái segítettek a programok megálmodásában, de hívtak egy profi vásárszervezőt is, aki nagy gyakorlattal rendelkezik.

Karácsonyfa nélkül nincs adventi vásár Veszprémben sem

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Neveda Amália, az Agóra igazgatója elárulta: november 29-től december 22-ig minden pénteken, szombaton és vasárnap délután 4 órától körülbelül este 7 óráig lesznek programok. A tematikát úgy állították össze, hogy helyi csoportok, iskolák, óvodák mellett országosan ismert sztárokat is meghívtak, akik elfogadták az ivitálást. Kiemelte, fűthető iglu is lesz, ahol minden pénteken, szombaton és vasárnap délutánonként kézműves-foglalkozással várják a gyerekeket. A sztárfellépők közül megemlítette azt, hogy az első hétvégén Caramelt és Barabás Lőrincet láthatjuk a színpadon, de vendég lesz Oláh Gergő, Szabó Ádám, Radics Gigi is.

Az adventi vásár kapcsán rajzpályázatot is hirdettek

Hirdettek egy rajzpályázatot is, amire több száz rajz érkezett. Sőt, az összes rajzot ki fogják vetíteni a Lordok Háza szabad falára. Az Agóra igazgatója szólt az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban programsorozatról, amihez sok-sok intézmény csatlakozott. Ennek apropóján a Kossuth utcán múzeumi stand lesz, szombaton pedig gasztrobusz.

Szendrei Virág Zsófia, a karácsonyi vásár szervezője szerint a kínálatot igyekeztek minél változatosabban összerakni, így a kézműves termékektől az ajándéktárgyakon át a gasztroportékáig és a vendéglátásig minden megtalálható lesz. Például ezüst, réz, titán ékszerek, tűzzománc, parajdi só különlegességek, gyógyító sópárnák, gyermekruházat. Ugyanakkor kürtőskaláccsal és hétvégente gesztenyesütéssel is kedveskednek. A gasztrokínálatban lesz street food, forralt bor és egyéb meleg italok.