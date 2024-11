Nem fogják kitalálni, hogy abban a végtelenül sajnálatos esetben, ha valaki megnyomja a gombot, hetven fok lesz árnyékban a tehenek miatt, megharagszanak ránk az ufók, vagy bármilyen más kataklizma történik és kipusztul az emberiség, melyik állatfaj veszi majd át az uralmat a Földön. Nem, nem a patkányok, az egyébként is megalázó lenne, nem a rovarok, a főemlősök velünk együtt mennének a levesbe, de nem is a gombák, még akkor sem, ha annál is okosabbak lennének, mint amilyenek most. A cím kattintásvadász, tehát nem a vakond. Elárulom, a polipok jönnek. Brit tudósok (tényleg) szerint legalábbis, ugyanis úgy vélik, a polipok rendelkeznek annyi ügyességgel, kíváncsisággal, kommunikációs képességgel és intelligenciával, hogy összerakjanak egy rendes civilizációt, először persze a víz alatt. Aztán kezdődhetne minden elölről.