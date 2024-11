Büntetőeljárást indítottak 53 perce

Állatkínzás Csapodon – A rendőrség is nyomoz

A múlt héten több megdöbbentő, állatkínzással kapcsolatos eset is napvilágra látott, melyről a Kisalföld hasábjain is beszámoltunk. Az esettel kapcsoltban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük.

Forrás: Agg Zsuzsanna állatvédő Fotó: veol.hu

November 13-án egy csöngei, illetve egy kőszegpatyi tanyáról mentettek ki közel kétszáz állatot, néhány nappal később, november 16-án pedig a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Csapodon számoltak fel egy szaporító telepet, ahonnan további 30 kutyát, köztük egészen fiatal újszülötteket szállítottak el az állatvédők. A Csapodon történt rajtaütéssel kapcsoltban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük, akiktől a következő tájékoztatást kaptuk -írta a kemma.hu.

