– Ha az állatok fagyban vannak, az extrém hőmérséklet, a fagyos talaj, az élelemhiány egyaránt súlyos problémákat okozhat számukra, ezért mindannyiunk felelőssége, hogy megfelelően gondoskodjunk róluk, vélekedett Ovádi Péter.

Állatok fagyban, hóban. – Nagyon figyeljünk rájuk is! – mondta Ovádi Péter kormánybiztos

Ovádi Péter kormánybiztos kiemelte, biztosítsunk a fagyban élő állatoknak megfelelő menedéket. A kint lévő házi kedvenceknek, valamint a háziállatoknak fűtött vagy szigetelt helyre van szükségük. Tegyünk a kutyaházakba szalmát, amely melegen tarthatja az állatokat. Figyeljünk oda a friss ivóvízre és a megfelelő táplálékra is. Hidegben az ivóvíz gyorsan megfagyhat, ezért azt rendszeresen ellenőrizzük és cseréljük. Fagyban az állatok energiaigénye jelentősen megnő, ezért ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékkal lássuk el őket. A vadon élő állatoknál létkérdés az etetőhelyek fenntartása, feltöltése, mert télen kevesebb a természetes táplálék.

Állatok fagyban: vigyázzunk rájuk!

Állatok fagyban: vigyázzunk rájuk! Főleg a rövid szőrű vagy idős állatra vigyázzunk nagyon, mert számukra különösen veszélyes a hideg idő, mivel ők könnyebben kihűlhetnek. Biztosítsunk számukra meleg helyet. Nyújtsunk segítséget vagy menedéket a hidegben rekedt, kóbor állatoknak is. – Egy kis odafigyeléssel életet menthetünk. Télen mindenki kiemelten számít a törődésre, beleértve a háziállatokat és a vadon élő állatokat is. Lényeges, hogy felismerjék az emberek, mennyire fontos a felelős állattartás, és ezt gyakorlatban is alkalmazzák, különösen a mostani, kihívásokkal teli időszakban, hangsúlyozta a kormánybiztos. Ovádi Péter mindenkit arra ösztönöz, legyen tudatos és felelős az állatokkal kapcsolatban a hideg időben, fagyban is. – Összefogással elérhetjük, hogy a tél során is biztonságban legyen minden állat.