Állatvásár már kutyák nélkül lesz a jövőben

Az állatvásár kapcsán Ovádi Péter kormánybiztos, országgyűlési képviselő kiemelte, a Magyar Közlönyben frissen megjelent módosítás szerint egyes kedvtelésből tartott állatokat a rendelet hatályba lépése után tilos lesz állatvásárokon értékesíteni, ideértve a véletlen vagy tervezett házi szaporulatokat, illetve a tenyésztésből származó, akár törzskönyves egyedeket is. A módosítás a kutyák, a házi macskák összes egyedét, valamint a madarak vadon befogott egyedeit érinti. Ovádi Péter elmondta, a szaporítók elleni határozott fellépés mindig is az állatvédelmi tevékenységének egyik kiemelt célja volt. Az Országgyűlés 2021 végén egyhangúlag szigorította a Büntető Törvénykönyv egyes állatvédelmi tárgyú rendelkezéseit, az állatkínzó szaporítás immáron akár öt év szabadságvesztést is vonhat maga után.

Állatvásár kutyák és macskák nélkül

– A civil szervezeteknek rengeteget köszönhetünk az állatvédelem területén, több évtizedes gyakorlati tapasztalatuk nagy mértékben segíti a munkánkat. Természetesen a döntések, intézkedések előkészítésekor is minden alkalommal egyeztetünk velük – fogalmazott a kormánybiztos. Ovádi Péter hangsúlyozta, a mostani módosítás alapját a civil szervezetek javaslatai adták, majd az ő irányításával, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács véleményének figyelembevételével kezdődhetett meg a közös munka, melynek során minden lépést egyeztettek a szakemberekkel és a civil szervezetekkel is. Az állatvásárokon tapasztalt állategészségügyi körülmények kifogásolhatók voltak, az árusok sok esetben nem tartották be a jogszabályokban meghatározott feltételeket, prevenciós intézkedéseket. Ezek a viszonyok kedveztek a szaporítóknak is, hiszen törzskönyv nélküli állatokat adtak el, legtöbbször az állatok jóllétének figyelmen kívül hagyásával. A módosítás eredményeképpen a továbbiakban kutyát, házi macskát és madarak vadon befogott egyedeit állatvásárokon – ideértve az állatbörzét és az állatárverést is – nem lehet majd árulni.