Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos elmondta, négy évvel ezelőtt, amikor elkezdték az ezzel kapcsolatos munkát, sokat pontosítottak annak érdekében, hogy melyek a legfontosabb feladatok a jövőben. Kiemelte a civil szervezetek támogatását, a jogszabályi környezet változását és az edukációt.

Állatvédelmi szakmai nap: összefogtak a szereplők

Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, amikor edukációról beszélünk, ne csak a társadalomra gondoljunk. – Ne csak a gyerekekre, a jövő állattartóira gondoljunk, hanem arra is, hogy a szakembereket miként tudjuk hozzásegíteni ahhoz, hogy a jogalkalmazás mindenhol egységes legyen, és mindenhol megpróbáljuk a legmagasabb szintre emelni – hangsúlyozta a kormánybiztos. Megemlítette azt is, hogy sokat változtattak, hiszen például a Btk.-t is szigorították. Azonban jó, hogyha megnézzük azt, hogy a jogszabályi környezetet hol, hogyan alkalmazzák. Úgy vélekedett, sokaknak nagyon sok felelőssége van az állatvédelemben, ami szerinte akkor lehet sikeres, ha mindenki együtt tud dolgozni: a civil szervezet, az önkormányzat, a kormányhivatal, a hatósági állatorvos vagy éppen a polgárőrök.

Aláhúzta, mindenhol más és más problémával szembesül az állatvédelem, és jó, hogyha ezeket át tudják beszélni a felek, s ha kell, akkor jogszabályt módosítanak ahhoz, hogy még jobban tudják képviselni ezt a területet. Az érdekeltek nem kevesebbre tettek kísérletet, mint egyfajta hidat képezzenek a szakma és a civil társadalom között.

Az állatvédelmi napon a szakmai párbeszéd is terítéken volt

Vetter Szilvia, a Közös Ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanakkor kijelentette, alapítványuk közfeladatokat lát el, és nemcsak az információátadás a céljuk, hanem a szakmai párbeszéd megteremtése is. Suszter Tamás rendőr ezredes, a Veszprém VMRFK bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese méltatta a rendvédelmi szervek és a civil szféra együttműködését az állatvédelem területén. Megjegyezte, vármegyei szinten évente 30-40 állatkínzással kapcsolatos ügyet derítenek fel.