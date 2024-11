Nyugtalanabb-e az világ, mint hetven évvel ezelőtt? Döccenőt, vagy korszakváltást élünk meg? – tette fel az induló kérdést Navracsics Tibor, Schmidt Mária szerint pedig akkor is sok jelentős esemény zajlott a világban, csak ma gyorsabban szerzünk tudomást róla az internetnek köszönhetően. A beszélgetés során később kijelentette: az ukrán békét Amerika és Oroszország megegyezése hozhatja el.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az ötvenes években is nagyon fontos dolgok történtek, tíz évvel a II. világháború után az osztrák államszerződés, ami azt az illúziót kelthette bennünk, hogy kikerülhetünk a szovjet érdekszférából, mert Ausztriához hasonlóan mi sem tartoztunk bele olyan szervesen, mint például a szláv országok. Nem így történt, Ausztria esetében megszületett a megállapodás, Magyarország esetében nem, s az, hogy onnan kivonulnak, nálunk meg maradnak a szovjet katonák, nagy mértékben járult hozzá, hogy 1956. október 23-án a magyar nemzet fölkelt a Szovjetunió ellen. Fontos tapasztalata volt ez az akkori generációnak, mert visszahozta Magyarországot a térképre, hiszen nem voltunk ott a két világháború egyike után sem, de 1956-ban visszaléptünk a történelem színpadára, és bebizonyítottuk azt, hogy a magyar nemzet őrületes harcot vív a szabadságért ezzel a félelmetes túlerővel szemben is. Az emberek a világ többi részén elgondolkodtak azon, hogy érdemes-e ebben a kommunista ígéretben hinniük, ha a magyar nemzet halált megvető bátorsággal küzd az ellen a jövő ellen, amit nekik megígértek és ami sokaknak Nyugaton tetszett. Akkor ez talán mégsem annyira ígéretes és kívánatos. Ez volt az első alkalom, amikor az emberek elkezdtek gondolkodni azon, milyen is ez a népi demokrácia. Vajon nem egy totális diktatúrával állnak-e szembe a magyarok, ami ellen harcolnak. Ennek nagyon jelentős hatása volt a Nyugatra és a nemzetre is. Mert miről is szólt 1956? Arról, hogy a nagy birodalmak megállapodtak arról, hogy a II. világháború végén hogyan osztják fel maguk között a világot. Az pedig, hogy egy ilyen kis ország, mint a miénk, maga dönthesse el, hogy hová tartozik, példátlan és megengedhetetlen volt. Üzenetet küldtek arról, hogy nem lehet máshogy változtatni, mint birodalmi megállapodással. Ugyanerről szólt a szuezi válság is. Franciaország és Anglia a győztes oldalon állt, mégsem engedték nekik, hogy ők határozzák meg, hogyan állapodnak meg az arabokkal. Ez a birodalmi gondolat az, aminek mostanában van vége, mert a 20. század végén újraéledt a nacionalizmus, a nemzetállamok korszaka és most ebben vagyunk – fejtette ki Schmidt Mária.