Amerikai elnökválasztás: nem minden dől el az előválasztásokon

A választási kampányoknak kulcsszerepük van abban, hogy a jelöltek hogyan mutatják be politikai programjaikat a közönségnek, és hogyan próbálják megnyerni a bizonytalan szavazók támogatását. A kampány során a jelöltek nemcsak a választók közvetlen kérdéseire válaszolnak, hanem igyekeznek kialakítani személyes kapcsolatot is a szavazóikkal, ami különösen fontos lehet a választás kimenetele szempontjából. Katona László véleménye szerint a médiakampányok és a reklámok hatása kétségkívül meghatározó a modern választási versenyekben. „A kampányok során a média és a reklámok kulcsszerepet játszanak, hiszen ezek segítségével érik el a választókat, de az üzenetnek hitelesnek kell lennie, különben könnyen ellenállásba ütközik" – tette hozzá. Azonban a negatív kampányok gyakran visszafele is elsülhetnek, mivel a választók különösen érzékenyek a manipulációval, vagy túlzottan polarizáló üzenetekkel szemben. Az olyan típusú kampányok, amelyek szenzációhajhász módon próbálnak hatni, akár hosszú távon is. A „swing state"-ek, vagyis azok az államok, ahol a politikai helyzet szoros versenyt hozhat, különösen fontos szerepet játszanak az amerikai elnökválasztásban. Mivel az elektori szavazatok a legtöbb államban az adott állam győzteséhez kerülnek, az ingadozó államokban dől el a választás kimenetele.

Katona László elmondása szerint a "swing state"-ek kulcsfontosságúak, mivel ezek az államok gyakran elegendő elektori szavazattal rendelkeznek ahhoz, hogy meghatározzák a végső győztest. Az ilyen államok választóinak a politikai preferenciái nem stabilak, ezért a kampányok különösen nagy figyelmet fordítanak ezekre az államokra. A 2020-as választások során például Donald Trump és Joe Biden küzdelme döntően ezen államokban zajlott. A választási eredmények ott döntöttek végleg a győztes személyéről. Az ingadozó államok így mindig is a választási küzdelem legfontosabb csataterét jelentik, mivel ezek az államok gyakran egyenlő arányban osztoznak a szavazatokon, ezért nagy figyelmet kapnak mind a jelöltek, mind a kampányok részéről.

Minden állam legalább 3 elektori szavazattal rendelkezik (például a legkisebb államok, mint Wyoming és Vermont).

A legnagyobb elektori szavazattal rendelkező államok: Kalifornia (54 szavazat), Texas (40 szavazat), Florida (30 szavazat), New York (28 szavazat), Pennsylvania (19 szavazat), és Illinois (19 szavazat).

Elektori szavazatok eloszlása (2024-ben):

Kalifornia – 54 elektori szavazat

Texas – 40 elektori szavazat

Florida – 30 elektori szavazat

New York – 28 elektori szavazat

Pennsylvania – 19 elektori szavazat

Illinois – 19 elektori szavazat

Ohio – 17 elektori szavazat

Georgia – 16 elektori szavazat

Michigan – 15 elektori szavazat

North Carolina – 16 elektori szavazat

Ezek a legnagyobb elektori számú államok, és általában kulcsfontosságúak a választás kimenetele szempontjából.

Katona László véleménye szerint a 2024-es amerikai elnökválasztás globálisan is kiemelkedő jelentőségű lesz. „Ez a választás kulcsfontosságú lehet a világpolitikában, és meghatározó szerepe lesz az Amerikai Egyesült Államok jövőbeli politikai irányvonalának." A választás nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ számára fontos döntéseket hozhat, hiszen az amerikai elnök nemcsak hazai politikát, hanem nemzetközi kérdéseket is befolyásol.